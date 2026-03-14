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Behörden veröffentlichen Video von Schmuckraub
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Blitz-Raub in Kalifornien:Behörden veröffentlichen Video von Schmuckraub

Spektakulärer Blitz-Raub
Masken-Bande plündert Bijouterie – 1,7 Millionen in 70 Sekunden!

Mit Hämmern und Masken stürmten 24 Räuber 2025 in Fremont (USA) einen Juwelier und erbeuteten Schmuck im Wert von 1,7 Millionen Dollar. Vier Verdächtige wurden gefasst – doch die meisten sind weiter auf freiem Fuss.
Publiziert: vor 28 Minuten
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Aktualisiert: vor 16 Minuten
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Die Bande geht schnell vor. Gemeinsam nehmen sie den Laden auseinander und schnappen sich so viel Gold und Diamanten wie sie können.
Foto: Screenshot

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Maskierte plünderten am 18. Juni 2025 eine Bijouterie in Fremont, Kalifornien
  • In 70 Sekunden Schmuck im Wert von 1,35 Mio. Franken gestohlen
  • Vier Täter festgenommen, zwei auf freiem Fuss, Rest der Bande flüchtig
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Johannes HilligRedaktor News

Es sieht wüst aus. Eine Horde plündert eine Bijouterie. Die Maskierten schlagen mit Hämmern auf die Vitrinen und packen ein, was sie tragen können. Das Video hat das US-Justizministerium veröffentlicht. Die US-Zeitung «Mercury News» hat zuerst darüber berichtet. 

Es zeigt einen spektakulären Raub, der am 18. Juni in Fremont im US-Bundesstaat Kalifornien stattfand. Unfassbar: Die Bande klaute in nur 70 Sekunden Schmuck im Wert von 1,7 Millionen US-Dollar (1,35 Millionen Franken).

Der Überfall war laut der Staatsanwaltschaft minuziös geplant. Die Diebe nutzten einen gestohlenen Honda, um die Eingangstür zu durchbrechen, und nahmen einen Sicherheitsmitarbeiter als Geisel. In weniger als anderthalb Minuten hatten die Kriminellen fast 80 Prozent des gesamten Warenbestands der Bijouterie geraubt.

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Ähnlicher Überfall ein paar Monate später

Anschliessend flüchteten sie in gestohlenen Fahrzeugen, die in verschiedenen Richtungen davonrasten. Die Polizei war gezwungen, sich auf die Verfolgung eines einzigen Wagens zu konzentrieren.

Mit Erfolg! Vier Verdächtige konnten festgenommen werden. Alle zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt. Zwei von ihnen befinden sich wieder auf freiem Fuss. 

Der Reste der Bande befindet sich weiterhin auf der Flucht. Auffällig: Einige Monate später, im September 2025, wurde eine weitere Bijouterie in San Ramon Opfer eines ähnlichen Überfalls. Wieder stürmten Dutzende Täter das Geschäft, zerschlugen Vitrinen und entkamen mit Schmuck im Wert von weiteren 1,7 Millionen Dollar. Dieses Mal konnten 19 Personen identifiziert und angeklagt werden.

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