Sie war stark unterkühlt – Spürhunde im Einsatz
Deutsche Seniorin vier Nächte lang unter Baum gefangen

Einsatzkräfte retten im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen eine 80-jährige Frau. Die Seniorin war vier Nächte lang unter einem Baum eingeklemmt. Mittlerweile hat sie sich wieder erholt.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Die deutschen Einsatzkräfte waren bei der Rettungsaktion auf Helikopter angewiesen (Symbolbild).
Foto: IMAGO/Tim Oelbermann
Mit Polizeihelikoptern und Spürhunden rückte die Polizei Höxter in Nordrhein-Westfalen am letzten Dienstag aus. Eine 80-jährige Frau war von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Die Einsatzkräfte fanden die Seniorin schliesslich lebend am Mittwochmorgen. Sie war unter einem umgefallenen Baumstamm eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien.

Vier Nächte lang gefangen

Die 80-Jährige wurde 250 Meter von einem Wanderweg entfernt gefunden. Laut der Polizei Höxter hatte sie sich am Samstag in diese lebensgefährliche Lage gebracht. Die Einsatzkräfte konnten die 80-Jährige schliesslich mit einer Kettensäge befreien. Die Seniorin wurde stark unterkühlt in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie sich erholt. Lebensgefahr bestehe laut der Polizei keine mehr. 

