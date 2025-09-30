Der südafrikanische Botschafter in Frankreich ist bei einem Sturz vom 22. Stock eines Hotels in Paris gestorben. Zuvor hatte seine Frau eine «beunruhigende Nachricht» erhalten.

Darum gehts Südafrikanischer Botschafter in Paris tot aufgefunden nach Sturz aus Hotel

Ermittlungen deuten auf möglichen Selbstmord hin, Frau erhielt beunruhigende Nachricht

Mthethwa war seit 2024 Botschafter, zuvor Minister in Südafrika

Mysteriöser Todesfall in Paris. Der südafrikanische Botschafter in Frankreich, Nkosinathi Mthethwa (†58), ist tot aufgefunden worden, nachdem er aus dem 22. Stock des bekannten Hyatt-Hotels im 17. Arrondissement in Paris gestürzt war. Das berichten unter anderem die Zeitungen «Le Figaro» und «Le Parisien».

Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass Mthethwa aus dem Fenster gesprungen ist. «Er hatte ein Zimmer im 22. Stock gebucht, dessen Sicherheitsfenster aufgebrochen wurde», zitiert «Le Figaro» die Staatsanwaltschaft.

Frau erhielt «beunruhigende Nachricht»

Einen Tag zuvor, am vergangenen Montag, sei Mthethwa vermisst gemeldet worden. Seine Frau habe angegeben, eine «beunruhigende Nachricht» von ihm erhalten zu haben, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Mthethwas Telefon sei zuletzt am Montag gegen 15 Uhr in der Nähe des Waldgebiets Bois de Boulogne im Westen von Paris lokalisiert worden, berichtet «Le Parisien» weiter.

Laut Bericht hatte die Polizei Einsatzkräfte und eine Hundestaffel zum Waldgebiet geschickt, aus Sorge vor einem möglichen Suizid.

Eine Brigade zur Bekämpfung von Verbrechen gegen Personen (BRDP) hat den Berichten zufolge die Ermittlungen übernommen. Ein diensthabender Richter habe sich zum Ort des Geschehens begeben, berichten französische Medien.

Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

Mthethwa war Polizeiminister

Mthethwa war erst seit Anfang des Jahres 2024 südafrikanischer Botschafter in Frankreich. Zuvor war er von 2002 bis 2023 Mitglied des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC). 2008 wurde Mthethwa Minister für Sicherheit in Südafrika (2009 in Polizeiminister umbenannt), 2014 wurde er Minister für Kunst und Kultur und 2019 Minister für Sport, Kunst und Kultur.

2010 gehörte Mthethwa dem Vorstand des Organisationskomitees an der Fussball-Weltmeisterschaft in Südafrika an.