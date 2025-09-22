DE
Serbischer Schauspiel-Star spricht offen über Verlust seines ungeborenen Kindes
«Dieser Moment war der schwerste meines Lebens»

Der serbische Schauspieler Saša Joksimović (44) spricht erstmals öffentlich über den Verlust seines ungeborenen Kindes mit seiner Frau Nevena im Jahr 2019. Der Vorfall führte zu Depressionen und beruflichen Schwierigkeiten, die er mit professioneller Hilfe überwand.
1/5
Der serbische Schauspiel-Star Saša Joksimović (rechts, mit Ehefrau Nevena) hat sich erstmals über den Verlust eines ungeborenen Kindes geäussert.
Foto: Snezana Krstic / Ringier

Darum gehts

  • Serbischer Schauspieler Saša Joksimović spricht über Verlust seines ungeborenen Kindes
  • Joksimović litt an Depressionen und suchte professionelle Hilfe
  • In der Schweiz sterben jährlich 20'000 Kinder in frühen Schwangerschaftsphasen
Saša Joksimović (44) ist einer der bekanntesten Schauspieler Serbiens. Seit mittlerweile 24 Jahren ist er mit seiner Frau Nevena zusammen. Sie haben einen gemeinsamen Sohn.

Nun hat Joksimović erstmals öffentlich über ein dunkles Kapitel der Familie gesprochen. Nevena verlor 2019 ein Baby, wie er «Hype» verriet.

Saša Joksimović litt an Depressionen

Den Moment, als er von dem Tod des Kindes erfuhr, beschreibt der Star so: «Ich liess alles stehen und liegen und eilte nach Hause. Wir fuhren sofort ins Spital.» Der Vorfall traf ihn wie einen Schlag: «Dieser Moment war der schwerste meines Lebens.»

Glanz und Glamour konnte das Paar danach nicht mehr geniessen, erzählt Joksimović, der heute auch als Produzent tätig ist. Der Schauspieler fiel in ein Loch, litt an Depressionen und bekam kaum noch Aufträge. «2019 habe ich buchstäblich nichts getan», sagt er «Hype» heute. Um aus dem Loch herauszukommen, suchte er sich professionelle Hilfe.

Auch in der Schweiz sterben Kinder im Mutterleib

Heute steht Joksimovic wieder im Rampenlicht. Das Geschehene hat er mittlerweile verarbeitet.

Dass Kinder im Bauch oder bei der Geburt sterben, kommt auch hierzulande tausendfach vor. 20'000 Kinder sterben jährlich in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten oder der ersten Schwangerschaftshälfte.

Durchschnittlich zwei Familien pro Tag verlieren ihr Kind in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft – das sind pro Jahr zwischen 600 und 700 Kinder, die tot zur Welt kommen.

Dieser Artikel ist zuerst auf Blic.rs erschienen. 

