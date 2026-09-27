Serbischer Präsident Vucic tritt zurück

Er hatte es bereits angekündigt, nun ist es Tatsache: Serbiens Präsident Vucic ist am Sonntag zurückgetreten. Mit diesem Schritt ebnet er den Weg für vorzeitige Wahlen.

Janine Enderli Redaktorin News

In Serbien hat Präsident Aleksandar Vucic sein Amt, wie angekündigt, am Sonntag niedergelegt. Der Grund für diesen Schritt scheint klar: Der 56-Jährige möchte Regierungschef werden. Ein Rücktritt ebnet den Weg für vorzeitige Wahlen.

«Heute ist der Tag, an dem ich zurücktrete», sagte Vucic in einer Ansprache im staatlichen Fernsehsender RTS am Sonntagabend.

Statt sein Amt als Präsident weiterzuführen, möchte Vucic als Spitzenkandidat seiner Partei bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 25. Oktober antreten und im Falle eines Wahlsieges Ministerpräsident werden.