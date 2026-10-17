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Seit drei Wochen: Massenproteste in Paris eskalieren erneut
Paris brennt
Massenproteste eskalieren erneut
Die Schülerbewegung in Frankreich hat sich inzwischen zu einer landesweiten Protestbewegung ausgeweitet. Videos aus Paris zeigen erschütternde Gewalt zwischen den Demonstrierenden und der Polizei.
Publiziert: vor 1 Minute
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