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Paris brennt
Massenproteste eskalieren erneut

Die Schülerbewegung in Frankreich hat sich inzwischen zu einer landesweiten Protestbewegung ausgeweitet. Videos aus Paris zeigen erschütternde Gewalt zwischen den Demonstrierenden und der Polizei.
Publiziert: vor 1 Minute
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