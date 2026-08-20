Über 770 US-Soldaten getötet oder verletzt

Der seit fast sechs Monaten andauernde Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran fordert weiterhin Opfer: 18 US-Soldaten starben, über 750 wurden verletzt. Iran meldet mehr als 3400 Tote und 26'000 Verletzte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA und Israel führen seit Februar Krieg gegen Iran, hohe Opferzahlen

Über 26'000 Iraner verletzt, darunter 1500 Kinder laut Gesundheitsministerium

18 US-Soldaten tot, 750 verletzt, 3400 Tote auf iranischer Seite

Mattia Jutzeler Redaktor News

Der Krieg zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite wütet nun schon seit fast einem halben Jahr. Auf der Seite der Vereinigten Staaten sind dabei bereits 18 Soldaten gestorben und über 750 wurden verletzt. Erst am Mittwoch wurden mehr als 50 neue Soldaten in die Opferdatenbank des Pentagon aufgenommen, wie «The Independent» berichtet.

Zuletzt wurden bei einem Angriff auf eine US-Basis in Jordanien mehrere Soldaten getötet. Zuerst schrieb das Zentralkommando der Armee von zwei Toten, später wurde ein drittes Todesopfer bestätigt. Vier weitere Soldaten wurden ausserdem zur medizinischen Versorgung in Spitäler in Jordanien evakuiert. Laut den iranischen Revolutionsgarden wurden bei dem Angriff auch mehrere amerikanische Flugzeuge «vollständig zerstört».

Hohe Verluste auf iranischer Seite

Auf iranischer Seite wurden seit Beginn des Konflikts mehr als 26'000 Soldaten und Zivilisten verletzt, darunter laut dem iranischen Gesundheitsministerium über 1500 Kinder. Das berichtet Al Jazeera. Rund 3400 Menschen sollen bei den US-israelischen Angriffen getötet worden sein. Allein bei den Luftschlägen im Juli wurden laut iranischen Quellen mindestens 50 Menschen getötet und 500 verletzt.

Zu den israelischen Opfern gibt es von der Regierung keine aktuellen Zahlen. Am 17. April wurde bekannt gegeben, dass rund 7800 Menschen in Israel aufgrund von Verletzungen durch iranische Angriffe ins Spital gebracht werden mussten. Das israelische Medium Ynet berichtet ausserdem von 42 getöteten Zivilisten und Soldaten.