Während in der Schweiz fast jede zweite Ehe zerbricht, halten Eleanor und Lyle Gittens seit 83 Jahren zusammen. Kein grosses Drama, keine Regeln – nur Liebe, Respekt und ein gemeinsames Bier zum Zmittag sind ihr Rezept.

1/2 Eleanor (l.) und Lyle Gittens halten zusammen – und zwar seit 83 Jahren. Foto: LongeviQuest

Darum gehts Eleanor und Lyle Gittens sind seit 83 Jahren verheiratet

Ihre Liebesgeschichte begann im Zweiten Weltkrieg auf einem Universitätscampus in den USA

Mit 107 und 108 Jahren sind sie das am längsten verheiratete Paar weltweit

Jessica von Duehren Ressortleiterin Desk/Teamlead News

Die Quote ist erschreckend: Rund 40 Prozent aller Paare lassen sich laut Bundesamt für Statistik scheiden. Zwei von fünf Ehen gehen in die Brüche, im Schnitt nach 16 Jahren. Die häufigsten Gründe: Alltagsstress, unterschiedliche Lebensziele, Geldsorgen, fehlende Nähe. Beziehungen, die einst mit grossen Gefühlen beginnen, scheitern am Tempo und Druck des modernen Lebens.

Und dann gibt es sie – Menschen wie Eleanor (107) und Lyle Gittens (108) aus den USA. Ein Paar, das allen Statistiken trotzt. Sie sind seit unglaublichen 83 Jahren verheiratet und damit laut dem Guinnessbuch der Rekorde das am längsten verheiratete Paar der Welt.

Hochzeit mitten im 2. Weltkrieg

Ihre Geschichte begann mitten im Zweiten Weltkrieg, auf einem Universitätscampus in den USA. Er war Basketballspieler, sie eine junge Studentin. 1942 heirateten sie – kurz bevor Lyle als Soldat nach Europa geschickt wurde, wie das Portal LongeviQuest berichtet.

Nach seiner Rückkehr bauten sie sich gemeinsam ein Leben in New York auf, bekamen drei Kinder. Heute leben die beiden in der Nähe ihrer Tochter in Miami – Seite an Seite.

Kleine Rituale, die bleiben

Was ist ihr Geheimnis? «Wir lieben uns», sagt Eleanor Gittens schlicht. Keine grossen Worte, keine Ratgeberweisheiten. Dafür echte Verlässlichkeit. Jeden Tag verbringen sie Zeit miteinander – früher beim Martini am Abend, heute teilen sie sich ein Bier zum Zmittag. Kleine Rituale, die über Jahrzehnte geblieben sind.

Liebe sollte eben kein Feuerwerk sein, das schnell verpufft – sondern ein Licht, das man jeden Tag neu anzündet.