DE
FR
Abonnieren

Wegen Doping
Marathon-Weltrekordhalterin Chepngetich für drei Jahre gesperrt

Marathonläuferin Ruth Chepnegetich wird für die Verwendung des Dopingmittels Hydrochlorothiazid vom Leichtathletik-Weltverband für drei Jahre gesperrt. Ihre Bestmarken bleiben allerdings bestehen, darunter auch ihr Weltrekord.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Marathonläuferin Ruth Chepngetich wird wegen Dopings für drei Jahre gesperrt.
Foto: AFP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Marathon-Weltrekordhalterin Ruth Chepngetich (31) wird für drei Jahre gesperrt. Die Kenianerin gibt Anti-Doping-Regelverstösse hinsichtlich der Verwendung von Hydrochlorothiazid zu.

Wie die unabhängige Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbands (AIU) mitteilte, akzeptiert die Marathon-Weltmeisterin von 2019 die Sanktion.

Während Chepngetich den Gebrauch von verbotenen Substanzen erst Abstritt, erklärte sie im Verlauf des Verfahrens, zwei Tage vor dem positiven Dopingtest im Frühling 2025 krank geworden zu sein. Sie habe deswegen Medikamente ihrer Angestellten eingenommen, ohne diese auf verbotene Substanzen zu testen.

Weltrekord bleibt bestehen

Die Sperre der AIU für die Einnahme eines verbotenen Mittels sowie für die Fahrlässigkeit, Medikamente nicht zu überprüfen, beträgt in der Regel vier Jahre. Weil Chepngetich ihre Strafe aber innerhalb von 20 Tagen akzeptierte, wurde die Sperre um ein Jahr verkürzt, wie die AIU schreibt.

Mehr Leichtathletik
Dopingbehörde holt deutsche Leichtathletin aus dem Kino
Kurioser Abend für Sportlerin
Dopingbehörde holt deutsche Leichtathletin aus dem Kino
Ehammer spricht Klartext nach WM-Dämpfer – und macht Olympia-Ansage
Pech, Zehnkampf-Out und Coach
Ehammer spricht Klartext nach WM-Dämpfer – und macht Olympia-Ansage

Chepngetichs Telefon wird jedoch weiterhin untersucht, um festzustellen, ob weitere Verstösse vorliegen. Alle Erfolge und Rekorde der 31-Jährigen, die sie vor dem 14. März erzielte, bleiben bis auf Weiteres bestehen. Damit auch der Weltrekord, den sie im Oktober 2024 aufstellte, als sie beim Chicago-Marathon in nur 2:09:56 Stunden gewann. Chepngetich ist die erste Frau, welche die rund 42 Kilometer lange Strecke unter 2:10 Stunden gelaufen ist.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen