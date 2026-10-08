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Betrunken am Steuer
Deutsche Polizei nimmt Schweizer (44) Führerausweis ab

Mit über 2,2 Promille am Steuer ist ein Schweizer im deutschen Bundesland Baden-Württemberg gestoppt worden. Die Polizei zog prompt seinen Führerausweis ein.
Publiziert: vor 21 Minuten
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Die deutschen Polizisten fackelten nicht lange und nahmen dem Mann seinen Führerausweis ab. (Symbolbild)
Foto: IMAGO/Rico THUMSER
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Marian NadlerRedaktor News

Nachdem er zu tief ins Glas geschaut hatte, hätte er sich besser nicht hinters Steuer gesetzt: Die deutsche Polizei nahm einem Schweizer (44) am Dienstagabend in Wannweil im deutschen Bundesland Baden-Württemberg der Führerausweis ab.

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Den Polizisten war der Fiat Tipo des Mannes gegen 22 Uhr aufgefallen, weil er ihnen mittig auf der Fahrbahn fahrend entgegenkam und kurz darauf ohne erkenntlichen Grund bis zum Stillstand abbremste. So beschreibt es das Polizeipräsidium Reutlingen in einer Medienmitteilung.

Schweizer hatte zu tief ins Glas geschaut

Bei der anschliessenden Kontrolle schlug den Polizeibeamten sofort starker Alkoholgeruch entgegen. Eine entsprechende Überprüfung ergab bei dem 44-Jährigen einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste.

Sein Führerausweis wurde an Ort und Stelle von den Polizisten eingesackt. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3000 Euro (2800 Franken) erhoben.

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