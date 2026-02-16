Laut einer Studie des Reiseversicherers AllClear ist die Stadt Valencia weltweit Spitzenreiter. Genf landet im Ranking besten Orte für Städtereisen im Seniorenalter auf Platz neun.

Das sind die besten Orte für Städtereisen im Seniorenalter

Darum gehts Valencia ist das beste Reiseziel für Senioren, Genf auf Platz neun

Valencia überzeugt mit flachen Wegen und gutem öffentlichen Nahverkehr

Marian Nadler Redaktor News

Senioren reisen so viel wie nie zuvor. Eine neue Studie des Reiseversicherers AllClear zeigt nun, welche Städte weltweit besonders gute Bedingungen für ältere Reisende bieten. Mehr als 175 Städte wurden anhand von Kriterien wie Mobilität, Sicherheit, Barrierefreiheit und öffentlichem Nahverkehr bewertet.

Das beste Reiseziel liegt in Spanien. Die Stadt Valencia wurde von den Befragten am besten bewertet. In den Top 10 finden sich vor allem europäische Städte. Als einzige Schweizer Stadt ist Genf auf Platz neun dabei.

Darum liegt Valencia ganz vorne

Für die Bewertung wurden unter anderem die Faktoren Mobilität, Sicherheit und gute Infrastruktur analysiert: Barrierefreiheit, Fussgängerfreundlichkeit sowie die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs. Ziel der Erhebung war es, Stadtreiseziele zu identifizieren, die kulturelle Vielfalt mit Komfort und guter Erreichbarkeit verbinden.

Warum Valencia? Die Stadt verfügt über ein breites kulturelles Angebot und gilt auch als Geburtsort der Paella. Entsprechend gross ist die Auswahl an Restaurants und Cafés für eine Pause zwischen den Besichtigungen.

Genf schlägt Lissabon

Zudem ist Valencia weitgehend flach und gut zu Fuss erschliessbar. Ein leistungsfähiger öffentlicher Nahverkehr erleichtert die Fortbewegung zusätzlich. Das macht die Stadt zu einem geeigneten Ziel für Grosseltern und Enkel, die in ihrem eigenen Tempo unterwegs sein möchten.

Auf die spanische Metropole folgen drei Städte aus den Niederlanden: Den Haag, Amsterdam und Rotterdam. Die dänische Hauptstadt Kopenhagen erreicht den fünften Platz. Vor dem neuntplatzierten Genf liegen Porto in Portugal, die süddeutsche Stadt München, die finnische Hauptstadt Helsinki. Die Top Ten schliesst die portugiesische Hauptstadt Lissabon ab.