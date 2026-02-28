Raketen auf Abu Dhabi und Dubai, Luftangriffe auf Teheran – der Nahost-Konflikt spitzt sich zu. Mitten in der Krise bleibt ein Schweizer in Dubai erstaunlich gelassen. Peter Harradine sagt: «Ich merke davon nichts.»

Vier Verletzte nach Brand in Luxushotel auf künstlicher Insel in Dubai

Seit den ersten Luftangriffen der USA und Israels auf den Iran am Samstagmorgen herrscht kaum Ruhe. Agenturen, Korrespondenten und Menschen in den sozialen Medien berichten von anhaltenden Angriffen von beiden Seiten.

Die Islamische Republik muss bereits hohe Verluste verzeichnen, während der Schaden in den Angreiferstaaten bislang überschaubar bleibt. Als Reaktion griff der Iran zahlreiche US-Stützpunkte in Kuwait, Bahrain sowie in den Emiraten, darunter Abu Dhabi und Dubai, an.

«Ich war im Büro, alles normal»

Inmitten dieser geopolitischen Spannungen lebt Peter Harradine (80), Goldplatzarchitekt mit über 40 Jahren Erfahrung in Dubai. Trotz der Lage wirkt er erstaunlich gelassen: «Ich merke davon nichts. Ich war im Büro, alles normal», sagt Harradine.

Strom fliesst weiter, doch viele Menschen meiden die Strassen. Restaurants sagen Essen ab, der Verkehr ist spürbar ruhiger. «Ich war schon oft in Kriegssituationen und hoffe einfach, dass es bald aufhört», fügt er hinzu.

Panik hält Harradine für unnötig

Harradine spricht auch über seine Haltung zur politischen Lage: «Ich hoffe, dass in Teheran das Regime ausgelöscht wird. Das ist reiner Barbarismus.» Gleichzeitig beschreibt er das Leben in seiner Nachbarschaft fast entspannt: «Im Meidan-Viertel ist alles normal.»

Panik hält er für unnötig: «Wenn man Angst hat, ist alles vorbei. Mein Leben habe ich gelebt. Wenn es Zeit ist zu gehen, geht man eben.» Auf die Frage nach möglichen Raketenangriffen reagiert er nüchtern: «Wir brauchen das nicht, die Raketen abzuschiessen.»

Schäden in anderen Teilen der Stadt

Während im Meidan-Viertel offenbar alles seinen gewohnten Gang geht, ist die Lage anderswo angespannt: Anwohner berichten von Explosionen im Abstand weniger Stunden. Viele wissen nicht, ob sie zu Hause bleiben oder das Zentrum verlassen sollen.

«Es ist überall», sagte eine Bewohnerin. Auch mehrere Einkaufszentren, die am Wochenende besonders gut besucht sind, wurden laut Anwohnern geschlossen.

Auf der künstlichen Insel Palm Jumeirah geriet ein Luxushotel in Brand. Augenzeugenvideos zeigen Feuer im Eingangsbereich und dichte schwarze Rauchwolken über dem Gebäude. Unklar ist, ob eine mutmasslich iranische Rakete einschlug oder Trümmer nach einer Abwehr den Brand verursachten. Der Zivilschutz meldete, das Feuer sei unter Kontrolle; vier Menschen wurden verletzt.