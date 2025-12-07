DE
Schüsse nahe des Präsidentenpalasts
Putschversuch im westafrikanischen Benin – Lage unübersichtlich

In Benin kam es offenbar zu einem Putschversuch. Schüsse fielen nahe des Präsidentenpalasts, und Militärs besetzten den nationalen Fernsehsender. Die Lage bleibt unübersichtlich. Botschaften mahnen zur Vorsicht.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
  • Putschversuch in Benin: Schüsse nahe Präsidentenpalast, Militär besetzt Fernsehsender
  • Militärgruppe erklärt Absetzung des Präsidenten, Grenzen geschlossen
  • Zwei Botschaften rufen Landsleute auf, in ihren Häusern zu bleiben
Im westafrikanischen Benin ist es offenbar zu einem Putschversuch gekommen. In der Nähe des Präsidentenpalasts seien Schüsse gefallen, hiess es in einem Post der französischen Botschaft in Cotonou auf der Plattform X. Eine Gruppe Militärs besetzte den nationalen Fernsehsender und erklärte in der laufenden Sendung die Absetzung von Präsident Patrice Talon.

Die Grenzen des Landes seien geschlossen, Oberstleutnant Pascal Tigri sei zum Präsidenten eines «Militärischen Wiederaufbaukomitees» ernannt worden, hiess es in dem Auftritt uniformierter Militärs.

Die Lage im Land war zunächst unübersichtlich. Aus anderen Militärquellen hiess es, dass der Präsident in Sicherheit und die Situation unter Kontrolle sei. Die Angaben beider Seiten liessen sich zunächst nicht verifizieren.

Sowohl die US-Botschaft als auch die französische Botschaft riefen auf X ihre Landsleute auf, vorsorglich in ihren Häusern zu bleiben.

