In den USA haben am Montag zwei Vorfälle mit Schusswaffen mehrere Todesopfer gefordert. In New York kamen fünf Menschen ums Leben, unter ihnen ein Polizist und der Angreifer. Zudem kam es vor einem Casino in Nevada zu einer tödlichen Gewalttat.

Fünf Tote in New York

1/7 Die Strassen in Manhattan waren am Montag gesäumt von Einsatzfahrzeugen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: AFP

Nach einem Schusswaffenvorfall in Manhattan gehen die Behörden von mehreren Opfern aus. Der Bürgermeister von New York, Eric Adams, sprach am Montagabend (Ortszeit) von mehreren Verletzungen durch Schüsse. US-Medienberichten zufolge kamen mehrere Menschen ums Leben. Bürgermeister Adams sagte, der mutmassliche Täter sei tot. Das Motiv blieb unklar.

Auch die New Yorker Polizei bestätigte den Tod des Tatverdächtigen. Der alleinige Schütze sei «neutralisiert», schrieb NYPD-Chefin Jessica Tisch auf der Plattform X. Der Sender CNN sprach unter Berufung auf Ermittlerkreisen von vier weiteren Todesopfern, darunter ein Polizist.

FBI hilft bei Ermittlungen

Der Vorfall ereignete sich in einem Hochhaus, in dem sich unter anderem Büros der Investmentgesellschaft Blackstone und der National Football League befinden. US-Justizministerin Pam Bondi teilte auf X mit, dass die Bundespolizei FBI bei den Ermittlungen helfe.

Gemäss Informationen der «New York Post» handelt es sich beim Schützen um Shane Tamura (†27) aus Las Vegas. Überwachungsaufnahmen zeigen ihn kurz vor der Tat mit einem Sturmgewehr in der Hand auf dem Vorplatz des Bürogebäudes. Um 18.30 Uhr Ortszeit stürmte er die Räumlichkeiten und eröffnete das Feuer.

Ein Zeuge, der sich zur Tatzeit im ersten Stock befand, sagt gegenüber der Zeitung, es habe sich «wie eine Salve von Schüssen» angehört. «Wie eine automatische Waffe.»

«Ich war bei der Arbeit, als dieser Mann mit einem Sturmgewehr hereinkam und zu schiessen begann», erzählt ein weiterer Augenzeuge. Über dem Zentrum Manhattans, wo der Vorfall passierte, kreisten am New Yorker Abend einige Helikopter sowohl von der Polizei als auch von TV-Sendern. Die Strassen um den Wolkenkratzer in Midtown Manhattan waren gesäumt von Einsatzfahrzeugen mit eingeschaltetem Blaulicht.

Casino-Schütze in Gewahrsam

Bei einem weiteren Schusswaffenangriff vor einem Casino im US-Bundesstaat Nevada sind drei Menschen gestorben. Das teilten die örtlichen Behörden mit. Zwei weitere Verletzte seien im Krankenhaus und in kritischem Zustand.

Die Tat ereignete sich am Montagmorgen (Ortszeit). Der mutmassliche Schütze sei gestellt worden und habe dabei ebenfalls eine Schussverletzung erlitten. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei hatte zunächst keinen Grund zur Annahme, dass sich der Verdächtige und die Opfer gekannt haben könnten. Das Motiv, warum geschossen wurde, blieb unklar.

Debatten über Waffengesetze

Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und in grosser Zahl im Umlauf. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC sterben jedes Jahr Zehntausende Menschen infolge von Schusswaffenverletzungen. Bei Kindern und Jugendlichen gehören sie zu den häufigsten Todesursachen – laut Daten von 2023 noch vor Verkehrsunfällen. In vielen Schulen finden bereits früh regelmässig Übungen für den Ernstfall statt.

Nach Gewalttaten – etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei öffentlichen Veranstaltungen – gibt es immer wieder hitzige Debatten über strengere Waffengesetze. Greifbare Fortschritte blieben bislang jedoch aus. Eine umfassende Reform scheitert seit Jahren am Widerstand der Republikaner und der mächtigen Waffenlobby.