Für fünf Pfund gekauft, als Türstopper benutzt und heute Millionen wert: Eine schottische Kleinstadt besitzt einen unverhofften Kunstschatz. Doch schon in wenigen Tagen könnte sich entscheiden, ob sie ihn für immer verliert.

Gunda Bossel Lifestyle-Redaktorin

Sie sollte lediglich verhindern, dass eine Schuppentür zufällt. Heute könnte man sich für ihren Gegenwert mehrere Einfamilienhäuser kaufen. Eine fast 300 Jahre alte Marmorbüste sorgt in Schottland für Aufregung – und für einen kuriosen Streit ums Geld.

Bis zum 1. Dezember hat das kleine Museum der schottischen Küstenstadt Invergordon Zeit, 3,1 Millionen britische Pfund aufzutreiben. Gelingt das nicht, könnte ein bedeutendes Stück der Stadtgeschichte in einer ausländischen Privatsammlung verschwinden. Besonders bitter: Die Skulptur befindet sich bereits in öffentlichem Besitz.

Ein Türstopper für 450'000 Pfund

Dass die Büste überhaupt noch existiert, grenzt an ein kleines Wunder. 1998 durchstöberte die damalige Gemeinderätin Maxine Smith einen Schuppen im schottischen Balintore. Auf der Suche nach Gegenständen aus dem Besitz der Gemeinde stiess sie auf alte Gemälde und andere Objekte. Einer weissen Marmorbüste am Eingang schenkte sie zunächst kaum Beachtung. Diese soll dazu gedient haben, die Schuppentür offen zu halten.

«Ich ging einfach an ihr vorbei», erinnerte sich Smith gegenüber der schottischen Zeitung «The Press and Journal».

Erst bei einer professionellen Begutachtung stellte sich heraus, was für ein Schatz sich zwischen all den abgestellten Gegenständen befand: Experten schätzten den Wert der Büste schon damals auf rund 450'000 Pfund.

Vom Schuppen in den Louvre

Bei der Skulptur handelt es sich um ein Werk des französischen Bildhauers Edmé Bouchardon (1698–1762), der später sogar für König Ludwig XV. arbeitete. Die Büste entstand 1728 in Rom und zeigt den damals 20-jährigen schottischen Aristokraten Sir John Gordon, dessen Familie die Stadt Invergordon gründete.

1930 hatte die Gemeinde die 81 Zentimeter hohe Marmorbüste bei einer Auktion für gerade einmal fünf Pfund erworben. Zunächst schmückte sie das Rathaus, ehe sie im Zuge von Verwaltungsreformen in einem Lagerraum landete und in Vergessenheit geriet.

Nach ihrer Wiederentdeckung machte die Büste eine bemerkenswerte Karriere: Sie wurde sogar im weltberühmten Louvre in Paris ausgestellt. Inzwischen bescheinigen ihr britische Experten einen aussergewöhnlichen historischen und künstlerischen Wert.

Der kuriose Streit um den Millionenschatz

Was eigentlich ein Glücksfall für die kleine schottische Stadt sein könnte, sorgt inzwischen für Differenzen. Wie die BBC berichtet, stimmten die zuständigen Behörden 2024 einem Verkauf der Büste zu. Der Erlös soll der Bevölkerung zugutekommen. Auch bei einer öffentlichen Befragung hatte sich die Mehrheit der Teilnehmenden für einen Verkauf ausgesprochen.

Die britische Regierung verhängte jedoch im Januar 2026 ein vorübergehendes Exportverbot, um einer britischen Kultureinrichtung die Chance zu geben, das Kunstwerk zu erwerben.

Das von Freiwilligen geführte Museum in Invergordon steht nun vor einer schwierigen Aufgabe. Ausgerechnet zwei bedeutende britische Förderorganisationen können den Kauf nicht finanziell unterstützen. Der Grund: Ihre Fördergelder dürfen in diesem Fall nicht für den Erwerb eines Kunstwerks verwendet werden, das sich bereits in öffentlichem Besitz befindet.

Fünf Pfund sollen die Büste retten

Die Museumsverantwortlichen wollen dennoch nicht aufgeben. Mit einer Spendenkampagne bitten sie um jeweils fünf Pfund – genau den Betrag, den die Gemeinde vor 96 Jahren für die Büste bezahlt hatte.

Auch eine andere Lösung haben sie vorgeschlagen: Die Behörden könnten auf den Verkauf verzichten und dem Museum das Kunstwerk für bis zu 30 Jahre als Leihgabe überlassen.

Ob sich der Millionenschatz noch retten lässt, ist offen. Eines aber dürfte sicher sein: Als Türstopper wird Sir John Gordon wohl nie wieder enden.