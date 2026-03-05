Kleinkind stürzt aus drittem Stock und wird schwer verletzt

Darum gehts
- In Berlin stürzte ein Kleinkind am Mittwoch aus dem dritten Stock
- Notarzt stabilisierte das schwer verletzte Kind vor Ort
- Zweiter ähnlicher Vorfall in Berlin innerhalb von drei Tagen
Bereits das zweite Mal in dieser Woche ist ein Kleinkind in Berlin aus einem Fenster gestürzt. Am Mittwochnachmittag musste ein schwer verletzter kleiner Junge an der Jupiterstrasse im Bezirk Neukölln stabilisiert werden. Danach wurde er umgehend in das Neuköllner Klinikum eingewiesen.
Wie die «Bild» berichtete, war der Notarzt dank Rettungshelikopter schnell genug an der Unfallstelle, um sich gemeinsam mit den Rettungskräften der Berliner Feuerwehr um den Jungen zu kümmern. Der genaue Grad seiner Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt. Auch das Alter des Jungen ist nicht bekannt.
Die Ermittlungen laufen noch
Wie bei dem tödlichen Unfall am vergangenen Montag dauern die Ermittlungen derzeit noch an. Die Polizei teilt mit, dass noch nicht abgeklärt werden konnte, wie es zu dem Sturz aus dem dritten Stock kam.