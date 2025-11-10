DE
FR
Abonnieren

Bei Streit in Bülach ZH
Mann stürzt aus Fenster – tot

Ein nächtlicher Streit ist in Bülach ZH für einen der Beteiligten tödlich ausgegangen. Der Mann stürzte aus einem Fenster und verletzte sich tödlich.
Publiziert: vor 11 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
In diesem Haus passierte das Drama.
Foto: Blick-Leserreporter
RMS_Portrait_AUTOR_862.JPG
Georg NopperRedaktor News

In der Nacht auf Mittwoch ist es in Bülach ZH zu einem Streit mit tödlichen Folgen gekommen. In einer Wohnung in einem erhöhten Stockwerk oberhalb von einer Pizzeria gerieten gemäss eines Berichts von «20 Minuten» zwei Männer im Alter von etwa 30 Jahren aneinander. 

Gemäss den Aussagen eines Leserreporters sollen sich die Männer unmittelbar am Fenster befunden haben, als einer von ihnen aufs Trottoir fiel. Er war demnach sofort tot. 

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt einen entsprechenden Einsatz. Vor dem Gebäude wurde demnach eine tote Person aufgefunden. Ein Verdächtiger wurde verhaftet. 

Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen: War es ein Unfall? War es ein Tötungsdelikt? Gemäss Kantonspolizei könnte der Mann auch gesprungen sein. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen