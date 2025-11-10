Ein nächtlicher Streit ist in Bülach ZH für einen der Beteiligten tödlich ausgegangen. Der Mann stürzte aus einem Fenster und verletzte sich tödlich.

In diesem Haus passierte das Drama. Foto: Blick-Leserreporter

Georg Nopper Redaktor News

In der Nacht auf Mittwoch ist es in Bülach ZH zu einem Streit mit tödlichen Folgen gekommen. In einer Wohnung in einem erhöhten Stockwerk oberhalb von einer Pizzeria gerieten gemäss eines Berichts von «20 Minuten» zwei Männer im Alter von etwa 30 Jahren aneinander.

Gemäss den Aussagen eines Leserreporters sollen sich die Männer unmittelbar am Fenster befunden haben, als einer von ihnen aufs Trottoir fiel. Er war demnach sofort tot.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt einen entsprechenden Einsatz. Vor dem Gebäude wurde demnach eine tote Person aufgefunden. Ein Verdächtiger wurde verhaftet.

Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen: War es ein Unfall? War es ein Tötungsdelikt? Gemäss Kantonspolizei könnte der Mann auch gesprungen sein.