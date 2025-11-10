Am Sonntagabend sind in einem Wohnhaus in Truttikon ZH eine tote Frau und ein toter Mann aufgefunden worden. Momentan wird von einem Tötungsdelikt sowie einem Suizid ausgegangen.

1/2 In Truttikon kam es am Sonntagabend zu einem Tötungsdelikt. Foto: Wikipedia

Georg Nopper Redaktor News

Kurz nach 17 Uhr alarmierte die Tochter die Einsatzzentrale, nachdem sie ihre Eltern leblos im Wohnhaus entdeckt hatte. Nach aktuellem Kenntnisstand dürfte der 78-jährige Ehemann seine 65-jährige Ehefrau und danach sich selbst getötet haben, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Beide Verstorbenen waren Schweizer Staatsangehörige.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat führt die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität gemeinsam mit der Kantonspolizei. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich IRM, das Forensische Institut Zürich FOR, der zuständige Staatsanwalt, ein Rettungswagen des Spitals Winterthur sowie ein privates Bestattungsunternehmen im Einsatz.