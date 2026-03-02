Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Ein vierjähriger Junge stürzte in Berlin aus dem 15. Stock
- Polizei vermutet Unfall, keine Hinweise auf Straftat
- Trotz Reanimationsversuch verstarb das Kind im Spital an Verletzungen
Janine EnderliRedaktorin News
Tragischer Unfall am Montag in Berlin: Ein vierjähriger Bub ist aus dem 15. Stock eines Hochhauses im Stadtteil Marzahn gefallen, wie die «Berliner Zeitung» berichtet. Der Junge hat den Aufprall nicht überlebt.
Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein Unfall die Ursache für den Sturz sein. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor, so ein Sprecher.
Die Feuerwehr versuchte noch, das Kind wiederzubeleben. Ohne Erfolg. Der Bub erlag im Spital seinen schweren Verletzungen. Nun ermittelt die Polizei die genauen Hintergründe.