Ein Kind ist am Montag aus dem Fenster eines Hochhauses in Berlin-Marzahn gestürzt. Der Vierjährige überlebte den Sturz aus dem 15. Stock nicht. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein vierjähriger Junge stürzte in Berlin aus dem 15. Stock

Polizei vermutet Unfall, keine Hinweise auf Straftat

Trotz Reanimationsversuch verstarb das Kind im Spital an Verletzungen

Janine Enderli Redaktorin News

Tragischer Unfall am Montag in Berlin: Ein vierjähriger Bub ist aus dem 15. Stock eines Hochhauses im Stadtteil Marzahn gefallen, wie die «Berliner Zeitung» berichtet. Der Junge hat den Aufprall nicht überlebt.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein Unfall die Ursache für den Sturz sein. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor, so ein Sprecher.

Die Feuerwehr versuchte noch, das Kind wiederzubeleben. Ohne Erfolg. Der Bub erlag im Spital seinen schweren Verletzungen. Nun ermittelt die Polizei die genauen Hintergründe.