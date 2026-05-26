Mehrere Leser meldeten einen Stromausfall im Europapark Rust. Der ganze Park ist betroffen. Bereits gestern gab es bei der Wasserachterbahn Poseidon eine Panne.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stromausfall im Europapark Rust: Bahnen und Attraktionen standen still

Poseidon und Arthur betroffen, Besucher berichten von totaler Dunkelheit

Am Sonntag blieb Poseidon stecken, Rettung von Technikern für Passagiere

Janine Enderli Redaktorin News

«Alles steht still, hier herrscht totale Dunkelheit»: Diverse Leser meldeten Blick am Dienstagmittag Probleme mit der Stromversorgung im Europapark Rust. Sämtliche Bahnen seien betroffen. «Es ist offenbar der ganze Park betroffen», schildert ein Leser. Das Personal sei «gestresst» im Park herumgeeilt und habe versucht, die Leute auf den Bahnen zu beruhigen.

Aufnahmen aus dem Park zeigten, dass mehrere Attraktionen still standen. Betroffen sind unter anderem die Attraktionen Poseidon, Arthur, und Atlantica Supersplash wie Leserreporter meldeten.

Europapark bestätigt Stromausfall

Auf Anfrage erklärt Leah Borer, Mediensprecherin beim Europapark: «Von einem Stromausfall in Rust waren kurzzeitig auch Attraktionen und Online-Systeme des Europa-Park Erlebnis-Resorts betroffen. In einem solchen Fall gehen die Anlagen automatisch in den sichersten Zustand, den kontrollierten Stillstand, über. Diese Abläufe sind standardisierte und regelmässig geprüfte Vorgänge, die der Sicherheit der Gäste dienen.»

Nachdem die Stromversorgung durch den Netzbetreiber umgehend wieder hergestellt wurde, konnten die Attraktionen schrittweise wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen. Die Öffnungszeiten des Europa-Park wurden auf 19.30 Uhr verlängert.

Bereits am Sonntag blieb die Achterbahn Poseidon plötzlich stecken. Techniker mussten die Passagiere aus dem Fahrgeschäft retten.