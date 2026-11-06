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Sardinien: Starke Regenfälle führen zu Überflutungen
Nach starken Regenfällen
Strassen auf Sardinien überflutet
Heftige Unwetter haben die Mittelmeerinsel Sardinien heimgesucht. Videos auf Social Media zeigen überflutete Strassen.
Publiziert: 07:35 Uhr
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