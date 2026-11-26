Der stellvertretende Kommandeur der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte, Juri Grechow, ist laut russischen Medien wegen Bestechungsvorwürfen verhaftet worden. Er bestreitet die Vorwürfe.

Darum gehts Russland hat Juri Grechow, den Vizekommandeur der Luft- und Weltraumstreitkräfte, verhaftet

Grechow bestreitet den Bestechungsvorwurf und kommt zunächst für zwei Monate in Untersuchungshaft

General Wadim Schamarin wurde im April 2025 wegen Korruption zu sieben Jahren Haft verurteilt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Bestechung in besonders grossem Masse wird Juri Grechow vorgeworfen. Der stellvertretende Kommandeur der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte wurde verhaftet. Das berichten mehrere russische Medien übereinstimmend. Der Antrag auf Festnahme kam demnach von einem militärischen Ermittlungskomitee.

Die Untersuchungshaft sei zunächst für zwei Monate angeordnet worden, heisst es weiter. Von wem die Bestechungsgelder gekommen sein sollen, geht aus den Medienberichten nicht hervor. Grechow selbst streitet die Vorwürfe ab.

Seit 2021 im Amt

Die russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte umfassen die Luftwaffe, das Raumfahrtmilitär und die Luftabwehr. Laut NTV hatte Grechow die Position des Vize-Oberbefehlshabers seit 2021 inne. Im selben Jahr wurde er zudem zum Generaloberst ernannt.

Die Luft- und Weltraumstreitkräfte Russlands sorgten in dieser Woche bereits für Schlagzeilen. Laut westlichen Geheimdiensten plant der Kreml offenbar noch in diesem Jahr die Stationierung einer Atomwaffe im Weltraum. Dieser Schritt würde einen klaren Verstoss gegen den Weltraumvertrag von 1967 darstellen, der Atomwaffen im Orbit strikt untersagt.

Erneute Ermittlungen wegen Korruption

Es ist nicht das erste Mal, dass in Russland gegen einen hohen Militärbeamten wegen Korruption ermittelt wird. Bereits im April 2025 wurde General Wadim Schamarin deswegen zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, Bestechungsgelder in Höhe von umgerechnet rund 327'000 Franken angenommen zu haben. Zwischen 2019 und 2023 habe Schamarin im Tausch gegen Bargeld überzogene Rüstungsaufträge an einen Telefonhersteller vergeben.