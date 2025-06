Durch den Krieg zwischen Israel und dem Iran droht Russlands Präsidenten Wladimir Putin ein Verlust von Einfluss im Nahen Osten. Foto: keystone-sda.ch

Daniel Jung Redaktor News

Wird Ajatollah Ali Chamenei (86), der Oberste Führer und das religiöse Oberhaupt des Irans, getötet, droht Russland «sehr negativ» zu reagieren. So zumindest die Aussage von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow (57) am Freitag gegenüber Sky News. Peskow erklärte: «Das würde die Büchse der Pandora öffnen.» Er sagte zwar nicht konkret, wie Russland im Fall eines Attentats auf Chamenei reagieren will. Er machte jedoch klar, dass dieser Schritt «eine Reaktion innerhalb des Irans» auslösen würde. Einen Regimewechsel im Iran möchte Russland keinesfalls. Peskow betonte: «Das ist inakzeptabel!»

Das iranische Regime ist Moskaus wichtigster Partner im Nahen Osten. Zwar profitiert Russland etwa vom gestiegenen Ölpreis. Insgesamt überwiegen aber die Gefahren für Präsident Wladimir Putin (72). Denn es steht sehr viel auf dem Spiel.