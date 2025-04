Ein rätselhaftes Flugzeug sorgt für Aufsehen in der Ukraine. Seit Montag zieht es merkwürdige Muster am Himmel über Lwiw. Nutzer spekulieren auf X über mögliche Hintergründe.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montagmorgen begann ein Flugzeug über der ukrainischen Stadt Lwiw seltsame Kehren und Schleifen zu ziehen. Am Mittag war der Flieger mit dem Rufzeichen «WELCOME» der meistgetrackte Flug auf der Flugdaten-Plattform Flightradar24.

Nutzer rätseln seither über das mysteriöse Flugzeug. Im Verlauf des Montags zog es weiter die merkwürdigen Fluglinien, legte scharfe Kehren ein und variierte mehrfach die Geschwindigkeit auf tiefer Flughöhe. Dies berichteten Nutzer, die die Route des Flugzeugs über den Onlinedienst verfolgten.

Auch am Dienstag hob das rätselhafte Flugzeug wieder ab. Am Nachmittag gegen 15 Uhr befand es sich östlich von Lwiw in der Nähe der Stadt Winnyzja. Dort machte es weiter seltsame Schleifen. Knapp eine Stunde später hatte es sich wieder in die Nähe von Lwiw zurückbewegt.

Dient es der Frühwarnung?

Weiterhin verfolgen zahlreiche User das Verhalten des seltsamen Flugzeugs. Flightradar24 konnte den Flugzeugtyp noch nicht bestätigen, erklärt jedoch auf der Plattform X, dass es sich laut mehreren Quellen um ein Flugzeug des Typs Saab 340 AEW&C handeln könnte. Im Mai 2024 spendete Schweden zwei Flugzeuge dieses Typs an die Ukraine.

Das Frühwarnflugzeug ist ausgestattet mit diversen Frühwarn- und Überwachungssystemen und dient zur Abwehr von Raketen- und Drohnenangriffen. Luft- und Seeziele können damit über grosse Distanzen erfasst und verfolgt werden. Das moderne Radarsystem Erieye an Bord bietet eine 360-Grad-Perspektive und umfasst einen Überwachungsradius von bis zu 450 Kilometern. Bis zu 300 Ziele kann der Radar zeitgleich fokussieren – und das unabhängig von Wetterverhältnissen.

Antonow oder Saab?

Eine weitere Vermutung der Nutzer: Die seltsamen Kehren und Schleifen im Flugmuster der Maschine könnten darauf schliessen lassen, dass es sich um Messungen zur Kalibrierung des Radars handeln könnte. Der Account «AviVector» vermutet auf X, dass es sich um ein ukrainisches Flugzeug des Typs Antonow An-26KPA handeln könnte. Ein weiterer Kommentator ergänzte, dass sich am Montag weitere Flugzeuge dieses Typs vom Flughafen Lwiw aus bewegt hätten.

«AviVector» geht davon aus, dass die Maschine in den vergangenen zwei Tagen Kontrollen und Kalibrierungen für Luftfahrtnavigationsgeräte vorgenommen hätte. Das Flugzeug Antonow An-26 ist ein leichtes und taktisches Transportflugzeug, das für zivile und militärische Zwecke eingesetzt wird. Es ist für Kurz- und Mittelstreckenflüge ausgelegt und zeichnet sich besonders durch eine hohe Flexibilität aus. Es kann an abgelegenen Orten landen und ist rasch umrüstbar. In der KPA-Variante ist es zudem mit Prüf- und Kalibrierausrüstung ausgestattet.