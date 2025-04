Easyjet-Maschine aus Basel muss auf Startbahn landen

Probleme bei einem Easyjet-Flugzeug aus Basel mit Ziel Palma de Mallorca. Foto: Keystone

Schreckmoment beim Landeanflug einer Easyjet-Maschine aus Basel am Flughafen Palma de Mallorca. Wie das Online-Portal «preferente» zuerst berichtete, meldete die Besetzung des Flugzeugs dem Airport vor der Landung einen möglichen Ausfall des Hydrauliksystems.

«Die Besatzung des in Palma ankommenden Fluges aus der Schweiz informiert uns, dass an Bord möglicherweise ein technisches Problem mit der Hydraulikanlage vorliegt», erklärte die spanische Flugsicherung am vergangenen Sonntag auf X. Gemäss Flugdaten von Flightradar24 ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend.

Flugzeug muss auf Startbahn landen

Demnach musste die Easyjet-Maschine in Mallorca auf eine alternative Piste gelotst werden. Statt der für Landungen üblichen Piste 24L habe man auf die Piste 24R ausweichen müssen – die normalerweise nur für Starts genutzt wird. Die Startbahn ist länger als die Landebahn.

Der Airbus A320 habe die Piste sicher anfliegen und sie anschliessend ohne Probleme verlassen können. Flugzeugkommandant Julio Morillas äusserte sich auf X zu dem Vorfall: «Als Kommandant dieses Fluges möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen für Ihre Professionalität und Effektivität zu danken.» Morillas dankte insbesondere den zuständigen Flughäfen, Lotsen und Feuerwehrleuten. «Mein Dank gilt allen Beteiligten.»

Nach dem Vorfall konnte der Flughafen den regulären Betrieb schnell wieder aufnehmen, berichtet «preferente» weiter. Unklar ist unterdessen, inwiefern die gemeldeten Probleme tatsächlich die Landung beeinträchtigt haben.