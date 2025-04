Syriens Ex-Machthaber Bashar al-Assad flüchtete im Dezember 2024 vor den Rebellen. Eine Reuters-Recherche enthüllt nun: In den letzten Tagen seines Regimes wurden Bargeld, Kunst und Festplatten in einem Privatjet nach Abu Dhabi gebracht.

1/5 24 Jahre lang hat Assad Syrien regiert. Im Dezember 2024 war Schluss. Er wurde verdrängt und lebt mittlerweile in Russland. Foto: Imago

Darum gehts Assad flüchtete vor Rebellen und schmuggelte sein Vermögen raus aus Syrien

Privatjet flog dreimal von Damaskus nach Abu Dhabi

Assads Familienvermögen könnte bis zu acht Milliarden Franken betragen

Natascha Ruggli Redaktorin News Desk

In letzter Sekunde flüchtete er – aber nicht ohne sein Hab und Gut. Ex-Machthaber Syriens Bashar al-Assad (59) floh im Dezember 2024 vor den Rebellen. Sie waren der Hauptstadt Damaskus gefährlich nahegekommen. Er und sein Clan sahen sich gezwungen, das Land zu verlassen. Doch der ehemalige Diktator hatte nicht nur seine kurzfristige Flucht vorgesehen. Die Ausfuhr seines Vermögens war längst abgeschlossen.



Eine Recherche der Nachrichtenagentur Reuters enthüllt: In den letzten Tagen seines Regimes fiel speziell das Flugzeug Embraer Legacy 600 mit der Kennung C5-SKY, das in Gambia registriert ist, auf. Gemäss Flugdaten, Luftbildern und Chats flog die Maschine dreimal von Damaskus Richtung Abu Dhabi – alles zwischen dem 6. und 7. Dezember.

Eine Maschine voller Vermögen

Laut Reuters seien zuerst bloss Bargeld und Personen aus seinem Umfeld, dann wertvolle Kunst und schliesslich noch mehr Bargeld und Festplatten ausgeführt worden – strengstens geheim. Dem Flughafenpersonal soll gesagt worden sein: «Sie haben dieses Flugzeug nie gesehen.» Auch der Al Bateen Executive Airport in Abu Dhabi, wo der Jet landete, ist als «VIP Airport» bekannt für seine strengen Datenschutzbestimmungen.

Als die Rebellen am 8. Dezember Assad stürzten, floh er Richtung Moskau. Dank politischen Asyls lebt er dort mit seiner Familie im Exil. Zur selben Zeit startete der mysteriöse Privatjet das letzte Mal vom russisch betriebenen Militärstützpunkt Hmeimim bei Latakia an der Mittelmeerküste, berichtet Reuters weiter.

Wirtschaftsberater fädelte alles ein

Bei der Maschine handelt es sich um einen Privatjet. Angeblich wurde dieser von Yasar Ibrahim angemietet. Der Wirtschaftsberater Assads tat dies unter einem sogenannten «Dry Lease». Heisst: Nur das Flugzeug wurde gemietet. Pilot, Crew und andere Extras blieben aus.

Das Vermögen des Ex-Dikators ist schwer einzuschätzen. Laut der «Bild» soll es zwischen einer und fünf Milliarden US-Dollar betragen. Wird das ganze Familienvermögen dazugerechnet, kann sich das Total auf zehn Milliarden Dollar belaufen.