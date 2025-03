Bei einer Explosion in der syrischen Stadt Latakia sind mindestens drei Menschen getötet und zwölf verletzt worden. Die Ursache ist noch unklar. In der Region gab es kürzlich schwere Kämpfe zwischen Islamisten und Assad-Anhängern.

Rauch steigt nach der Explosion über Latakia auf. Foto: AFP

Darum gehts Explosion in syrischer Küstenstadt Latakia fordert Todesopfer und Verletzte

Zuvor gab es Kämpfe zwischen Islamisten und Assad-Anhängern in der Küstenregion

Bei einer Explosion in der syrischen Küstenstadt Latakia sind laut Medienberichten mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere Menschen wurden bei dem Vorfall am Samstag verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf Behördenvertreter meldete. Rettungskräfte suchten demnach nach weiteren Verletzten und Vermissten. Die Hintergründe der Explosion waren zunächst unklar.

In der mehrheitlich von Angehörigen der religiösen Minderheit der Alawiten bewohnten Küstenregion um Latakia und weiteren Küstenprovinzen hatten sich Kämpfer der neuen islamistischen Führung in Damaskus und Anhänger des früheren Machthabers Bashar al-Assad (59) in der vergangenen Woche schwere Gefechte geliefert. Dabei soll es Augenzeugenberichten zufolge auch Massaker an der Zivilbevölkerung gegeben haben. Auch der im Dezember gestürzte langjährige Machthaber Assad ist Alawit, die Küstenregion im Westen des Landes war eine Hochburg seiner Anhänger.