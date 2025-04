Unklar, wo es beim «Palast der Lüfte» harzt Bundesratsjet weiterhin in Antalya gegroundet

Ein weiteres Pannenflugzeug für den Bund? Der erst vor vier Monaten in Betrieb genommene Bundesratsjet ist in Antalya gestrandet. Auch in der Vergangenheit kämpfte der Bund mit Problemen bei seiner Flotte für die Regierenden.

Publiziert: vor 47 Minuten | Aktualisiert: vor 18 Minuten