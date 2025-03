1/5 Verzeichnete 2024 am meisten Inlandflüge: Die damalige Bundespräsidentin Viola Amherd, hier bei der Reise Bern-Davos.

Inlandflüge: Sie sind heiss umstritten. Mit Blick aufs Klima wurde auch schon das Verbot von Flugreisen innerhalb der kleinen Schweiz gefordert, etwa Anschlussflüge für Ferienreisende auf der Strecke Zürich-Genf.

Der Bundesrat macht sich da offensichtlich weniger Gedanken, oder hat aus Termingründen schlicht keine andere Wahl. Das zeigen die Flugrouten des Bundesratsjets im Jahr 2024, die CH Media ausgewertet hat. Alleine aufs Konto der damaligen Bundespräsidentin Viola Amherd gingen 24 Inlandflüge.

Der «Wallis-Express»

Amherd flog nicht nur von Bern nach St. Gallen an die Olma. Sie nutzte den Bundesratsjet auch, um in ihre Heimat zu gelangen: 14 Flüge zwischen Sitten und Bern sind verzeichnet. Die CH Media-Zeitungen sprechen mit Blick auf den Bundesratsjet vom «Wallis-Express».

Teilweise sei Sitten aber nur ein Zwischenstopp auf einer längeren Route. Das heisst: Der Jet startete in Bern-Belp, wo er stationiert ist. Die Bundespräsidentin stieg dann etwas südlicher zu, bevor es in Richtung der eigentlichen Destination ging. Ähnliches berichtet CH Media zu Justizminister Beat Jans, der oft in seiner Heimat Basel zustieg. Auf sein Konto gehen elf Inlandflüge.

0:36 Am Flughafen Bern-Belp: Hier hebt eine Global-7500-Maschine ab

Vielflieger Cassis

Auf Amherd folgt Aussenminister Ignazio Cassis. Er flog 13 Mal zwischen Lugano und Bern hin und her. Einmal nutzte Cassis den Jet auch, um nach einem Match des EHC Fribourg-Gottéron nachhause zu fliegen. Cassis hatte den Jet in den letzten Jahren oft für Inlandflüge genutzt. Will der Tessiner das Wochenende zu Hause verbringen, verliert er mit dem Flugzeug am wenigsten Zeit für die Hin- und Rückreise.

Mit 74 Flügen insgesamt (Ausland mitgezählt) war Cassis 2024 der Vielflieger im Bundesrat, was vorwiegend mit seinen Dienstreisen als Aussenminister zu tun haben dürfte. Auf ihn folgt Bundespräsidentin Amherd mit 66 Flügen insgesamt. Wirtschaftsminister Guy Parmelin dagegen nutzte den Bundesratsjet mit 12 Flügen am wenigsten. Auch Verkehrsminister Albert Rösti sass nur 13 Mal im Jet. Er wohnt allerdings auch nahe an der Bundesstadt: Mit dem Auto ist Rösti rasch zu Hause.