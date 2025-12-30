US-Präsident Donald Trump steht nach Aussagen zu einem angeblichen Angriff auf Putins Residenz in der Kritik. Parteikollege Don Bacon fordert auf X, Trump solle sich erst über die Fakten informieren und warnt vor Putins Lügen.

Darum gehts Donald Trump erhält scharfe Kritik von Parteikollege Don Bacon auf X

Bacon fordert Trump auf, sich besser über Fakten zu informieren

Trump zeigte sich am Montagabend wütend über angeblichen Angriff auf Putin

Janine Enderli Redaktorin News

Jetzt bekommt US-Präsident Donald Trump (79) von einem eigenen Parteimitglied aufs Dach: Nach seinen Aussagen zum angeblichen Angriff auf eine Residenz von Kreml-Chef Wladimir Putin (73) äusserte der republikanische Abgeordnete Don Bacon deutliche Worte auf X.

«Präsident Trump und sein Team sollten sich zunächst über die Fakten informieren, bevor sie Schuldzuweisungen vornehmen. Putin ist bekannt dafür, dass er unverhohlen lügt.»

Trump hatte am Montagabend gesagt, der angebliche Angriff habe ihn «sehr wütend» gemacht. «Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, so etwas zu tun», betonte Trump.

Kritik aus den eigenen Reihen

Bacon gilt als parteiinterner Trump-Kritiker. Besonders die Haltung Trumps zur Ukraine kritisierte der ehemalige Luftwaffen-General mehrfach öffentlich. Sein Beitrag in den sozialen Medien wurde rege kommentiert. Viele User sind mit Bacon einig, dass man Putin nicht vertrauen könne.

Trump sagte vor den Medien, sein Team würde «herausfinden», welche Version stimme.

Derweil glaubt das amerikanische Institute for the Study of War nicht an einen ukrainischen Angriff auf Putins-Residenz. Die Militäranalysten weisen in einem Beitrag auf X darauf hin, dass die Umstände dieses mutmasslichen Angriffs nicht mit den typischen Mustern ukrainischer Angriffe auf russisches Territorium übereinstimmen.



