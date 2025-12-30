US-Präsident Donald Trump droht der Hamas offen mit Vernichtung. Legt die Terrorgruppe ihre Waffen nicht «sehr bald» nieder, werde es «Hölle auf Erden» für sie.

Terrorgruppe muss vor Israels Truppenrückzug entwaffnet werden oder mit Auslöschung rechnen

Seit 7. Oktober 2023 starben rund 70'000 Palästinenser und 1200 Israelis

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

US-Präsident Donald Trump (79) hat der islamistischen Terrororganisation Hamas mit schweren Konsequenzen gedroht. Sie habe nur eine «sehr kurze Zeit», um ihre Waffen niederzulegen, sagte Trump nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (76) in Florida. Andernfalls werde es die «Hölle» für die Hamas.

Trump betonte, die Entwaffnung müsse vor einem vollständigen Rückzug israelischer Truppen aus dem Gazastreifen erfolgen. «Sie müssen sich schnell entwaffnen», sagte er. Falls die Hamas ihre Zusage nicht einhalte, werde es «wirklich schlimm» für sie. «Sie bekommen Hölle auf Erden zu spüren», so Trump.

Die Umsetzung des US-Friedensplans sollen die Sondergesandten Steve Witkoff (68) und Jared Kushner (44) koordinieren. Trump sagte, andere Staaten der Region seien bereit, gegen die Hamas vorzugehen. Falls sie ihre Waffen nicht niederlege, würden diese Länder «eingreifen». Israel werde dafür nicht einmal benötigt. Die Hamas werde «einen hohen Preis» zahlen, falls sie weiter blockiere.

Brüchige Waffenruhe

Israel und die Hamas hatten im Oktober dem von den USA vorangetriebenen Friedensplan zugestimmt. Seit dem 10. Oktober gilt eine Waffenruhe. Die zweite Phase des Plans sieht die Entwaffnung der Hamas, den Rückzug israelischer Truppen und eine internationale Stabilisierungstruppe vor. Die Hamas lehnt eine Entwaffnung weiter ab.

Auch die erste Phase ist nicht vollständig umgesetzt. Zwar wurden alle lebenden Geiseln freigelassen. Die Leiche einer entführten Geisel befindet sich weiterhin im Gazastreifen. Beide Seiten werfen sich Verstösse gegen die Waffenruhe vor.

Auslöser des Kriegs war der Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023. Rund 1200 Menschen wurden getötet. Mehr als 250 wurden verschleppt. Nach Angaben der Hamas-Behörden kamen seither über 70'000 Palästinenser im Gazastreifen ums Leben.