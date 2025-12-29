Selenski verrät erste Details zu Trump-Gesprächen

Umfassende Sicherheitsgarantien und gute Gespräche: Wolodimir Selenski hat sich am Montag über die Gespräche mit seinem Amtskollegen Donald Trump geäussert. Blick fasst die Kernaussagen zusammen.

Darum gehts Selenski traf Trump am 28. Dezember in Florida wegen Kriegsende-Verhandlungen

Selenski forderte Sicherheitsgarantien für bis zu 50 Jahre von Trump

US-Garantien auf 15 Jahre begrenzt, mit Möglichkeit zur Verlängerung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Die Ukraine befindet sich in einer schwierigen Phase im Krieg gegen Russland: Die Truppen an der Front geraten immer weiter unter Druck und Moskau rückt im Donbass voran. Am Sonntag reiste der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) nach Florida und verhandelte dort mit US-Präsident Donald Trump (79) über ein Kriegsende.

Am Montag hat sich Selenski zum Gipfel geäussert und verriet gegenüber Reportern erste Details, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Die entscheidenden Aussagen im Überblick.

1 Selenski hofft auf Sicherheitsgarantien von bis zu 50 Jahren

Selenski erklärte, er habe Trump um Sicherheitsgarantien von bis zu 50 Jahren gebeten. Der aktuelle Entwurf eines Friedensplans sehe jedoch nur US-Garantien für 15 Jahre vor. «In den Dokumenten ist eine Laufzeit von 15 Jahren vorgesehen, mit der Möglichkeit, diese Sicherheitsgarantien zu verlängern. Ich habe dieses Thema beim Präsidenten angesprochen und ihm gesagt, dass wir uns im Krieg befinden, der schon seit fast 15 Jahren andauert, und dass ich mir daher wirklich eine längere Laufzeit der Garantien wünsche», zitiert «Al Jazeera» Selenski.

«Ich sagte ihm, dass wir wirklich die Möglichkeit von 30, 40 oder 50 Jahren in Betracht ziehen wollten, was dann eine historische Entscheidung von Präsident Trump wäre. Der Präsident sagte, er würde darüber nachdenken.»

2 Das wurde definitiv vereinbart

Selenski betonte, die US-Sicherheitsgarantien im überarbeiteten 20-Punkte-Plan seien zu 100 Prozent vereinbart. Hier findet sich eine leichte Diskrepanz mit den Aussagen von Trump. Dieser sprach von einem 95-prozentigen Fortschritt in diesem Punkt.

3 USA wären «präsent»

Die genaue Form der Sicherheitsgarantien wurde nicht veröffentlicht, aber Selenski sagte am Montag, dass sie die Überwachung von Verstössen gegen einen Waffenstillstand sowie eine Art «Präsenz» der USA und europäischer Nationen umfassen würden.

«Ich glaube, dass die Präsenz internationaler Truppen eine echte Sicherheitsgarantie darstellt und die Sicherheitsgarantien, die uns unsere Partner bereits bieten, noch verstärkt», erklärte der ukrainische Staatschef via Whatsapp.