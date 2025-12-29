In Moskau wird das Gespräch zwischen Wladimir Putin und Donald Trump sowie Trumps Treffen mit Wolodimir Selenski positiv bewertet. Nach russischer Darstellung hat das Telefonat den Verhandlungsprozess angestossen – während Europa und die Ukraine eine Nebenrolle spielen.

Jetzt äussert sich der Kreml zum Florida-Treffen

«Die Europäer werden weiterhin Bosheiten machen, während Selenski am Spielfeldrand raucht»

Putin und Trump telefonierten; Treffen mit Selenski positiv bewertet in Moskau

Verhandlungsprozess durch Putin-Trump-Gespräch angestossen, laut Kossatschow

In Moskau wird das Telefonat zwischen Kremlchef Wladimir Putin (73) und US-Präsident Donald Trump (79) sowie das anschliessende Treffen Trumps mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenski positiv bewertet.

«Es herrscht das Empfinden, dass sich eine Bewegung voran andeutet», schrieb der Vizechef des Föderationsrats (Oberhaus des russischen Parlaments), Konstantin Kossatschow, der als einer der profiliertesten Aussenpolitiker des Landes gilt, auf Telegram. Er lobte die US-Position als ausgewogen und zielorientiert.

Das wurde ausgemacht

«Eins ist klar: Die Schlüssel zur Regulierung (des Konflikts) haben Russland und die USA, die Europäer werden nach wie vor Bosheiten machen, und Selenskyj wird nervös am Spielfeldrand rauchen», schrieb er.

Der echte Verhandlungsprozess sei durch das Telefonat zwischen Trump und Putin angestossen worden, meinte Kossatschow. Bedeutend sei die Abmachung über zwei Verhandlungszweige: einen zu Sicherheitsfragen und einen zu wirtschaftlichen Themen. Die Gespräche zwischen Europäern und Ukrainern hingegen bezeichnete er als wertlos.