1/11 Doug Winter (87) brachte seiner Nachbarin eine handgeschriebene Einladung für seine Winterparty vorbei. Foto: instagram M Chedid

Auf einen Blick Mann (87) lädt Nachbarin zu Winterparty ein, Video geht viral

Michael Bublé schickt Scotch, Livestreams in Pubs und Restaurants geplant

Über zwei Millionen Views erreicht, Polizei erscheint zum Mitfeiern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Angela Rosser Journalistin News

Seit die Frau von Doug Turner (87) an Krebs gestorben ist, lebt der Rentner aus Pennsylvania alleine. Nun geht ein Video des Rentners viral. Es zeigt den Mann, wie er einer Nachbarin eine handgeschriebene Einladung für eine Winterparty überreicht.

Seine Nachbarin Michelle Hernandez (29) war dermassen gerührt, dass sie den Clip, den ihre Überwachungskamera aufgenommen hatte, ins Netz stellte. Im Video ist zu sehen, wie der ältere Herr klingelt und der Dame einen Brief überreicht. «Ich bin Doug und lebe auf der anderen Strassenseite», stellt Turner sich vor. Er erklärt ihr, dass er sie gerne zu seiner Party einladen würde und die Einladung aber nicht habe im Briefkasten deponieren wollen.

Essen und Getränke «bis die Polizei kommt»

Die Frau hält den Brief später in die Kamera und liest vor. Die Party solle am 15. Februar stattfinden, um 16 Uhr starten und dauern, «bis die Polizei kommt», erzählt sie. Die Einladung ist mit einer gezeichneten Schneeflocke verziert. Essen und Getränke seien vorhanden, die Gäste sollen nur «ein Lächeln» mitbringen.

Hernandez zog erst vor wenigen Monaten mit ihrem Ehemann in die Nachbarschaft, wie sie sagt. Den Pensionär habe sie bis dahin nur ein, zweimal auf der Strasse getroffen. Turner organisiert die Winterparty, seit seine Frau 2022 verstorben ist. «Ich bin nicht gerne alleine», zitiert ihn «The Independent». Die Organisation der jährlichen Party helfe ihm, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben und am sozialen Geschehen teilzunehmen.

Livestream und Scotch von Michael Bublé

Das Video erreichte innert weniger Tage über zwei Millionen Views und bewegt Menschen weit über die Grenze des US-Bundesstaats hinaus. Viele Menschen boten an, Bier und Snacks vorbeizubringen oder den Event anderweitig mit Spenden zu unterstützen. Auch der berühmte kanadische Sänger Michael Bublé (49) war sichtlich bewegt von dem Video und liess eine Kiste Scotch zu der Party liefern und Pubs und Restaurants sagten, dass sie die Dougs Party als Livestream übertragen wollten.

Die Nachbarn von Doug beschreiben ihn als «eine gute Seele» der allen seine Hilfe anbiete. In der Kommentarspalte des viral gegangenen Videos findet man auch Kommentare seiner Tochter Elizabeth. Sie schreibt: «Die Kommentare wärmen mein Herz! Ich habe ihm viele davon gezeigt und er liebts.» Weiter sagt Elizabeth, dass ihr Vater schon immer gute Partys geschmissen habe.

Polizei taucht auf Party auf

Der Witwer spreche ausserdem drei Sprachen, ist Künstler, begeisterter Leser und lebte schon in Frankreich und Mexiko. Fünfzig Jahre sei er mit ihrer Stiefmutter verheiratet gewesen und unter anderem ein grosser Geschichtenerzähler mit einem grossartigen Sinn für Humor.

Die Nachbarschaft plant nun, aus der Winterparty ein jährliches Event zu machen, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln, wie es heisst. Wie mehrere Medien berichten, sei die Polizei dann tatsächlich noch auf der Party aufgetaucht. Aber nicht etwa, um die Festlichkeiten zu beenden, sondern um mitzufeiern.