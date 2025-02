Nachdem Elon Musks Sohn am Dienstag eine Pressekonferenz im Weissen Haus aufgemischt hatte, ging das Video dazu viral. Nase bohrend zog der 4-Jährige alle Augen auf sich. Im Netz kursiert nun die Vermutung, dass der Sprössling Trump mit deutlichen Worten ermahnte.

«Ich will, dass du deinen Mund hältst»

1/4 «Ich will, dass du deinen Mund hältst.» Sagte das Musks Sohn X Æ A-Xii wirklich zu US-Präsident Donald Trump? Foto: Getty Images

Auf einen Blick Elon Musks Sohn stört Pressekonferenz im Oval Office mit Trump

Lil X ermahnt Anwesende, bohrte in der Nase und flüsterte Trump etwas zu

Lil X ermahnt Anwesende, bohrte in der Nase und flüsterte Trump etwas zu

Mutter und Sängerin Grimes war über Auftritt nicht erfreut

Daniel Macher Redaktor News

Die Pressekonferenz im Oval Office des Weissen Hausses, bei der der Sprössling des Tech-Milliardärs Elon Musk (53) alle Augen auf sich zog und dabei nicht nur seinem Papa alle Geduld abverlangte, sonder auch US-Präsident Donald Trump die Show stahl, gingen in den sozialen Medien viral.

Während Musk die versammelten Journalisten über die erstaunlichen Erkenntnisse seines Ministeriums, dem «Department for Government Efficiency» (Doge), unterrichtete, sass Lil X (4), wie er genannt wird, auf den Schultern seines Papas und zog die Aufmerksamkeit mit Grimassen und Unterbrechungen aller auf sich.

«Bsch, bsch, bschhhhh ...»

Mehrmals ermahnte der Milliardärssprössling die Anwesenden im Oval Office dazu, still zu sein und den Ausführungen seines Vaters zuzuhören. Als wäre das nicht genug, bohrte X Æ A-Xii, wie der Junge mit vollem Namen heisst, unverhohlen in seiner Nase und suchte am Tisch des Präsidenten einen passenden Platz für das Erbeutete.

Dann richtete X seine Aufmerksamkeit auf Donald Trump, der auf seinem Stuhl sass und Elons Aussagen zuhörte. Zu sehen war, wie er auf den Präsidenten zuging und ihm etwas zuflüsterte. In den sozialen Medien wird behauptet, X habe gesagt: «Ich will, dass du deinen Mund hältst.» Andere Nutzer sagen, er habe dabei sogar das verpönte F-Word benutzt.

So weit, so unklar

Professionelle Lippenleser haben sich zu dem Video noch nicht geäussert. Die Vermutungen bleiben deshalb Vermutungen. Auch hinsichtlich des Adressaten gibt es Zweifel. Einige Nutzer sollen bemerkt haben, dass sich Lil X mit seiner Ermahnung an seinen Journalisten wandte, der auf der anderen Seite des Tisches stand.

Fakt ist: Donald Trump schien sich offenbar nicht an dem Verhalten des 4-Jährigen zu stören. Ignorierte ihn weitestgehend. Ganz im Gegensatz zu seiner Mutter. Der kanadischen Sängerin Grimes (36) war nicht glücklich über den Besuch im Oval Office: «Er sollte nicht so in der Öffentlichkeit sein. Ich habe das nicht gesehen. Danke, dass sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ich bin froh, dass er höflich war.»