1/10 Tech-Milliardär und Sparbeauftragter Elon Musk nahm am Dienstag seinen vierjährigen Sohn mit zu einer Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump. Foto: AFP

Auf einen Blick Elon Musks Sohn sorgt für Aufsehen bei Trumps Pressekonferenz im Oval Office

X Æ A-Xii zog Grimassen, äffte seinen Vater nach und bohrte in der Nase

Georg Nopper Redaktor News

Ein Knirps im Zentrum der Macht: Der Sohn von Elon Musk (53), X Æ A-Xii (4), hat am Dienstag bei einem Medientermin von US-Präsident Donald Trump (78) im Oval Office die Journalisten mit Faxen unterhalten. Der Milliardärs-Spross, der von Musk «Lil X» genannt wird, zog Grimassen, äffte seinen Vater nach – und grübelte hinter dem Präsidentenschreibtisch in der Nase.

Musk begab sich am Dienstag ins Weisse Haus, um sein Vorgehen in der Effizienzbehörde «Department for Government Efficiency» (Doge) zu verteidigen und der Unterzeichnung eine Durchführungsverordnung durch Trump beizuwohnen. Während sein Vater Fragen der Presse beantwortete, zerrte Lil X an dessen Schultern, klammerte sich an seinen Kopf und sorgte für Unterbrechungen. Fotos und Videos vom Pressetermin zeigen, wie der Kleine neben Trump in der Nase bohrt.

«Wie ein ungezwungener Familienausflug»

In den sozialen Medien sorgt der Auftritt von Lil X für zahlreiche Kommentare. Viele Nutzer freuten sich, den gemeinsamen Sohn von Musk und der kanadischen Sängerin Grimes (36) bei der Pressekonferenz zu sehen. Aber diese Begeisterung wird nicht von allen geteilt «Elon Musk steht neben Präsident Trump und spricht über die Halbierung des Defizits – und sein vierjähriger Sohn X hängt lässig an den Schultern seines Vaters, flüstert Trump etwas zu und bohrt in der Nase. Nur Elon Musk kann eine Pressekonferenz im Oval Office wie einen ungezwungenen Familienausflug aussehen lassen!», schwärmt ein Kommentarschreiber auf Musks Plattform X.

Musks Kind habe «im Oval Office allen die Show gestohlen», schreibt ein anderer Nutzer. Andere regen sich auf: «Ich sehe zu, wie Elon Musks Sohn in der Nase bohrt, Popel isst und sie auf dem Präsidentenschreibtisch abwischt», schreibt eine Person. «Es ist unmöglich, dass dieses Kind Trump nicht nervt.» Ein weiterer Nutzerkommentar: «Elons Kind, das seine Popel auf dem Präsidentenschreibtisch abwischt, ist ein Anblick, den ich nicht wirklich sehen musste.»

Musk betont «maximale» Transparenz

Trump schien es nichts auszumachen, in den Schatten gestellt zu werden. Er beschrieb X als «Person mit hohem IQ». Musk beantwortete derweil Journalistenfragen zu Doge: «Die Menschen haben für eine umfassende Regierungsreform gestimmt, und das ist es, was die Menschen bekommen werden.» Die Absicht von Trumps Regierung sei es, «die Demokratie wiederherzustellen», sagte Musk.

Doge soll nach Aussage der US-Regierung unter der Leitung von Musk Geldverschwendung und Korruption in den US-Behörden aufdecken. Alle Aktivitäten von Doge würden auf X sowie auf der Website von Doge veröffentlicht. «Alle unsere Aktionen sind maximal transparent», sagte Musk. Er spreche sich täglich mit Trump ab, jegliches Vorgehen geschehe auf Geheiss des Präsidenten.