Trump nimmt Musk und Tesla Millionen weg – was steckt dahinter?

Tesla erhielt bisher über 30 Millionen Dollar für Ladestationen

Zwischen Donald Trump (78) und Elon Musk (53) passt gerade kein Blatt Papier. In den knapp drei Wochen seiner Präsidentschaft haben sich die beiden Alpha-Tiere (noch) nicht zerstritten – entgegen den Erwartungen vieler. Musk geniesst mit seinem Department of Government Efficiency (DOGE) gerade fast alle Freiheiten und krempelt den US-Finanzhaushalt um.

Jetzt kommt aber eine Nachricht aus Washington, die auf den ersten Blick die Stimmung der beiden Männer trüben könnte. Denn das US-Verkehrsministerium hat am Freitag ein wichtiges Förderprogramm für E-Ladestationen vorübergehend gestoppt. Dieses wurde von Joe Biden (81) lanciert und hatte einen Umfang in der Höhe von 5 Milliarden Dollar.

Pikant: Auch Musk profitierte von Bidens Subventionen. Sein Elektroautobauer Tesla erhielt bisher über 30 Millionen Dollar für Ladestationen. Der Geldfluss an Tesla und Co. wird nun per sofort angehalten. Ob nach der Überprüfung nochmals Geld an Musks Firma fliesst, ist offen.

Profitiert Elon Musk davon?

Der Milliardär und Trump-Intimus selber hat den Entscheid nicht kritisiert. Marktbeobachter sagen in US-Medien gar, Musk profitiere von dem Entscheid. Denn Tesla verfüge bereits über ein riesiges Netzwerk an Ladestationen im ganzen Land. Die Firma habe genügend Geld und baue sein Netz unabhängig von den Bundesgeldern weiter aus.

Anders sieht es bei der Konkurrenz aus. Sie waren auf das Geld aus Washington angewiesen. Bedeutet: Am Ende erhält Tesla also zwar keine Millionen mehr, kann das aber besser wegstecken als die Konkurrenz und profitiert somit insgesamt von Trumps Entscheid.

Tesla ist auf Good News angewiesen. Die letzten Wochen und Monate waren schwierig. In der Schweiz und Europa sind die Verkaufszahlen regelrecht eingebrochen und an der Börse tauchte die Aktie in dieser Woche um 6,5 Prozent.

