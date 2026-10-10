Das Jugendwort 2026 steht fest: «Ragebait» holt sich den Titel. Der «Wut-Köder» gewann das Online-Voting. Auch die Schweiz wählt ein eigenes Jugendwort.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Das Jugendwort des Jahres 2026 ist «Ragebait». Der Langenscheidt Verlag gab den Sieger am Samstag an der Frankfurter Buchmesse bekannt. Das Wort gewann mit 36,5 Prozent der Stimmen in einem Online-Voting.

«Ragebait» schlug damit «Peak» (34 Prozent) und «Crashout» (30 Prozent). Wie viele Personen insgesamt abstimmten, bleibt unklar.

Und was bedeutet das?

Was heisst «Ragebait»? Wörtlich übersetzt bedeutet es «Wut-Köder». Der Begriff beschreibt gezielte Provokationen auf Plattformen wie Tiktok, Instagram oder X. Das Ziel: hitzige Diskussionen und maximale Reaktionen bei den Nutzern auszulösen. Sprachwissenschaftlerin Marlies Whitehouse erklärt in diesem Artikel, weshalb das Wort derzeit so aktuell ist.

Auf Platz zwei landete «Peak». Das Wort steht für den absoluten Höhepunkt – die beste oder schlechteste denkbare Erfahrung. Der dritte Platz geht an «Crashout». Das sagt die Jugend, wenn jemand völlig die Fassung verliert.

Auch die Schweiz wählt ein Jugendwort

Ebenfalls in den Top 10 landeten Begriffe wie «Digga», «Macker», «Du bist gut genug» oder «6-7» (ein Zahlenspiel mit den Händen).

Nun bleibt noch abzuwarten, welches Wort in der Schweiz das Rennen macht – das eidgenössische Jugendwort des Jahres wird am 27. Oktober bekannt gegeben.