Schock für Golfspieler nahe der Schweizer Grenze: Die Halle, in der Schläger und Taschen abgestellt werden, ist ausgebrannt. Der Schaden dürfte immens sein.

«Praktisch alle Betroffenen kommen aus der Umgebung um Zürich»

Es sieht übel aus: In der Einstellhalle des Golfclubs Rheinblick hat es gebrannt.

Brand zerstört Einstellhalle des Golfclubs Rheinblick in Lottstetten, Deutschland

Das Clubhaus ist geschlossen, der Strom abgeschaltet, es ist erheblicher Sachschaden entstanden

Dieser Anblick tut weh: Angekohlte Golftaschen stehen traurig in Reih und Glied entlang den verrussten Wänden, teils schimmert noch etwas grün oder pink durch. Verbrannte Trolleys säumen den Weg, nur noch Stofffetzen hängen herunter. Überreste von Schlägern liegen mitten im Raum auf einem Haufen.

Ein Brand hat in der Einstellhalle des beliebten Golfclubs Rheinblick im deutschen Lottstetten, nahe der Schweizer Grenze, heftig gewütet. Ein grosser Teil des gelagerten Golf-Equipments wurde durch das Feuer beschädigt oder zerstört. Der Schaden dürfte immens sein. Manche Eisen und Hölzer können schnell über 1000 Franken und mehr kosten.

«Sie haben ihr Zeugs zufälligerweise einen Tag zuvor mitgenommen»

Das Video eines Lesers zeigt das ganze Ausmass. Zum Brand sei es in der Nacht auf Donnerstag gekommen, berichtet der Leser weiter. Viele seiner Bekannten besuchen den Golfclub nahe der Grenze zu Schaffhausen. «Praktisch alle Betroffenen kommen aus der Umgebung um Zürich.»

Gute Freunde von ihm hatten Glück: «Sie haben ihr Zeugs zufälligerweise einen Tag zuvor mitgenommen, um auf einem anderen Platz spielen zu gehen.»

Management will informieren

«Aktuelle Sicherheitsinformation», heisst es auf der Webseite des Clubs. «Aufgrund eines Brandschadens in der Caddiehalle musste der Strom abgeschaltet werden. Das Clubhaus bleibt daher bis auf Weiteres geschlossen und darf nicht betreten werden.»

Das Management würde umgehend informieren, wenn es neue Informationen gebe. Eine Anfrage von Blick nach einem Statement blieb bisher unbeantwortet.