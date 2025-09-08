Vier Teenager-Mädchen kamen bei einem Hausbrand in Hamar ums Leben. Die 18- und 19-Jährigen trafen sich zum gemütlichen Beisammensein, als das Feuer am frühen Montagmorgen ausbrach. Die Brandursache ist noch unklar.

1/4 Vier Teenagerinnen starben in Norwegen. Foto: keystone-sda.ch

AFP Agence France Presse

Bei einem Brand in Norwegen sind am Montag vier Mädchen im Teenager-Alter ums Leben gekommen. Die vier Opfer waren nach Angaben der Polizei 18 und 19 Jahre alt. Zunächst hatten die Ermittler von mindestens drei Todesopfern sowie einer Vermissten gesprochen, später wurde ihre Leiche gefunden. Bei den Opfern handelte es sich um Freundinnen, die sich «zum gemütlichen Beisammensein» im Haus von einer von ihnen getroffen hatten, wie die Polizeibeamtin Liv Hilde Nytröen sagte.

Das Feuer war der Polizei zufolge am frühen Morgen gegen 5.00 Uhr in einem Haus in Hamar im Südosten Norwegens ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf ein Nachbarhaus über, die Feuerwehr konnte den Brand aber unter Kontrolle bringen.

Es sei noch «zu früh zu sagen, was die Ursachen des Brandes waren», sagte der Einsatzleiter der Polizei, Stig Cato Larsen, am Vormittag bei einer Pressekonferenz. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es derzeit nicht.