Tragischer Vorfall in Gordola: Ein 89-Jähriger ist an den Verletzungen nach einem Wohnungsbrand im Spital verstorben.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, wird untersucht. Foto: KEYSTONE/KARL MATHIS

Darum gehts 89-jähriger Schweizer stirbt nach Wohnungsbrand in Gordola TI

Brand im Erdgeschoss, Mann erlitt schwere Verbrennungen und Rauchvergiftung

Feuer brach am Freitag gegen 10 Uhr aus, Ursache noch unklar

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Tessiner (†89) ist nach einem Wohnungsbrand in Gordola seinen schweren Verletzungen im Spital erlegen. Der Brand ereignete sich am vergangenen Freitag.

Der Mann aus dem Raum Locarno hatte bei dem Brand schwere Verbrennungen sowie eine Rauchvergiftung erlitten, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Er war noch am Freitag in ein Spital gebracht worden.

Brandursache wird ermittelt

Der Brand war gegen 10 Uhr vormittags im Erdgeschoss der Wohnung ausgebrochen, wie die Tessiner Kantonspolizei am Freitag mitgeteilt hatte. Die Einsatzkräfte konnten den Brand demnach löschen, bevor die Flammen weitere Räumlichkeiten erfassten.

Der in der Region wohnhafte Mann habe sich zum Zeitpunkt des Brandes in der betroffenen Wohnung aufgehalten. Wie es zum Feuer kam, war am Sonntag weiterhin Gegenstand laufender Ermittlungen.