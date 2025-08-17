Darum gehts
- 89-jähriger Schweizer stirbt nach Wohnungsbrand in Gordola TI
- Brand im Erdgeschoss, Mann erlitt schwere Verbrennungen und Rauchvergiftung
- Feuer brach am Freitag gegen 10 Uhr aus, Ursache noch unklar
Ein Tessiner (†89) ist nach einem Wohnungsbrand in Gordola seinen schweren Verletzungen im Spital erlegen. Der Brand ereignete sich am vergangenen Freitag.
Der Mann aus dem Raum Locarno hatte bei dem Brand schwere Verbrennungen sowie eine Rauchvergiftung erlitten, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Er war noch am Freitag in ein Spital gebracht worden.
Brandursache wird ermittelt
Der Brand war gegen 10 Uhr vormittags im Erdgeschoss der Wohnung ausgebrochen, wie die Tessiner Kantonspolizei am Freitag mitgeteilt hatte. Die Einsatzkräfte konnten den Brand demnach löschen, bevor die Flammen weitere Räumlichkeiten erfassten.
Der in der Region wohnhafte Mann habe sich zum Zeitpunkt des Brandes in der betroffenen Wohnung aufgehalten. Wie es zum Feuer kam, war am Sonntag weiterhin Gegenstand laufender Ermittlungen.
