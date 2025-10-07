In Deutschland wurde am Dienstag eine SPD-Bürgermeisterin vor ihrem Haus niedergestochen. Sie soll sich in akuter Lebensgefahr befinden.

Grosseinsatz in Deutschland: Wie der WDR zuerst berichtete, wurde am Dienstag eine Frau in der Stadt Herdecke (NRW) niedergestochen. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Es handelt sich dabei um die neu gewählte Bürgermeisterin und SPD-Politikerin Iris Stalzer (57).

Die Kommunalpolitikerin soll sich in akuter Lebensgefahr befinden, wie die «Westfalenpost» berichtet. Sie soll 13 Messerstiche in Bauch und Rücken erlitten haben, schreibt die Zeitung.

Jugendlicher in Handschellen abgeführt

Ihr Sohn habe die Schwerverletzte gefunden. Sie habe ihm gesagt, mehrere Männer hätten sie attackiert, berichtet «Bild». Notärzte kämpfen derzeit um das Leben von Stalzer. Ein Feuerwehrsprecher sagte der «Westfalenpost»: «Wir haben die Patientin bestmöglich versorgt und an den Rettungsdienst übergeben.» Ein Rettungshelikopter habe sie dann in ein Spital geflogen.

Laut einem WDR-Reporter wurde ein Jugendlicher in Handschellen von der Polizei aus dem Haus geführt und mitgenommen. Es ist unklar, um wen es sich dabei handelt und in welchem Verhältnis er zu Stalzer steht.

Polizei prüft politisches Motiv

Laut «Bild» fahndet die Polizei nach den Tätern. Zuvor habe sie einen Grossalarm ausgelöst. Die Ermittler prüfen laut «Focus» ein politisches Motiv. Ein privates Motiv komme jedoch auch infrage. In der Vergangenheit habe es keine akuten Drohungen gegen die Politikerin gegeben.

Stalzer ist Mutter von zwei Kindern im Teenageralter. Laut «Bild» handelt es sich um einen Adoptivsohn im Alter von 15 Jahren und eine Adoptivtochter im Alter von 17 Jahren.

«Es dürfen in Herdecke keine Angsträume entstehen»

Auf ihrer Homepage schreibt sie, dass sie ihr ganzes Leben in Herdecke verbracht hat und kommunalpolitisch fest verwurzelt ist. Sie ist studierte Juristin und arbeitet bisher als Rechtsanwältin.

Die 57-Jährige ist erst am 28. September zur neuen Bürgermeisterin der 23'000-Einwohner-Stadt gewählt worden. Sie hatte die entscheidende Wahl gegen den CDU-Kandidaten Fabian Haas knapp mit 52,2 Prozent gewonnen. «Ab dem 3. November werde ich im Rathaus sein», sagte sie in einem Interview mit der «Westfalenpost», das am Montag veröffentlicht wurde. Die Koordinierung von Terminen und die ersten Gespräche würden bereits stattfinden.

Im Wahlkampf hatte sich Stalzer für Sicherheit in ihrer Stadt eingesetzt: «Es dürfen in Herdecke keine Angsträume entstehen», sagte sie im WDR-Kandidatencheck.

Merz: «Wir bangen um ihr Leben»

Auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich bereits geäussert. «Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen», schreibt er auf X.

