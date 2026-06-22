Die deutsche Polizei ermittelt wegen eines möglichen Übergriffs im Erlebnisbad Rulantica in Rust: Ein Mann soll in der Wasserwelt zwei minderjährige Mädchen sexuell belästigt haben. Bereits vergangenes Jahr kam es im «Rulantica» zu einem Missbrauchsfall.

Janine Enderli Redaktorin News

Kam es im Erlebnisbad Rulantica zu einem erneuten Übergriff? Wie die Polizei Offenburg mitteilt, belästigte ein Mann am Samstagnachmittag mutmasslich zwei minderjährige Mädchen in der Wasserwelt. So soll er sie unter Wasser «unsittlich» berührt haben.

Die Mädchen wandten sich nach dem Vorfall an eine erziehungsberechtigte Person, die daraufhin das Personal des Bades informierte. Die beiden Mädchen blieben laut Polizei körperlich unverletzt. Noch vor Ort konnte ein 24-jähriger Tatverdächtiger identifiziert werden. Nun sollen Videoaufnahmen Aufschluss über das Geschehene liefern.

Bereits im August 2025 wurde ein Kind Opfer eines Übergriffs. Ein 6-jähriges Mädchen wurde aus dem Bad in einen Wald gelockt und sexuell missbraucht. Der Täter flüchtete daraufhin nach Rumänien. Der damals 31-Jährige konnte rasch geschnappt werden.