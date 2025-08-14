Im deutschen Rust wurde ein Kind aus dem Erlebnisbad Rulantica in einen Wald gelockt und sexuell missbraucht. Die Polizei hat einen 31-jährigen Rumänen als Tatverdächtigen identifiziert und bittet um Zeugenhinweise.

Verdächtiger lockte Kind aus Erlebnisbad in nahegelegenes Waldgebiet

Daniel Macher Redaktor News

Ein schockierender Vorfall erschüttert die grenznahe Gemeinde Rust im Südwesten Deutschlands. Wie die Polizei berichtet, wurde vergangenen Samstag ein sechsjähriges Mädchen Opfer eines sexuellen Übergriffs. Der Täter lockte das Kind, das seine Eltern im Erlebnisbad Rulantica aus den Augen verloren hatte, aus der Anlage in ein nahe gelegenes Waldgebiet. Das Erlebnisbad gehört zum angrenzenden Freizeitpark Europa-Park.

Laut Polizeibericht bot der Mann dem Mädchen gegen 20.20 Uhr seine Hilfe bei der Suche nach den Eltern an. Unter diesem Vorwand führte er die Sechsjährige in den angrenzenden Wald, wo er sie zu sexuellen Handlungen zwang und anschliessend allein zurückliess. Erst zwei Stunden später, um etwa 22.20 Uhr, wurde das Kind im fünf Kilometer entfernten Kappel-Grafenhausen gefunden. Es trug lediglich Badeschuhe, ein hellblaues Bikinioberteil und eine rosa Badehose.

Fahndung nach 31-jährigem Rumänen

Die Ermittlungen der Behörden führten rasch zu einem Durchbruch. Wie die Polizei mitteilt, konnte durch die Auswertung von Bild- und Videomaterial in Zusammenarbeit mit dem Europa-Park ein konkreter Tatverdächtiger identifiziert werden. Es handelt sich um einen 31-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus der Region.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg erliess das zuständige Amtsgericht am Dienstag einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Verdächtigen sowie einen Haftbefehl. Trotz intensiver Fahndung konnte der dringend Tatverdächtige bisher nicht festgenommen werden. Die Polizei hat eine internationale Fahndung eingeleitet.

Die Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeugen, die am besagten Samstag zwischen 20.20 und 22.20 Uhr im Bereich des Erlebnisbads oder des nördlich angrenzenden Waldgebiets verdächtige Personen in Begleitung eines Mädchens beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49 781 212 820 zu melden.