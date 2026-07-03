Ein 18 Monate alter Bub überlebte in den USA ein fast fünfminütiges Untertauchen im Pool. Nachdem der Bub im Spital für tot erklärt worden war, wurde in der Rechtsmedizin plötzlich ein Puls entdeckt. Nun gibt es neue Details zum Fall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Arizona ertrank am 8. Februar ein Bub beinahe im Pool

Rechtsmediziner entdeckte später einen Puls, Bub erholte sich erstaunlich schnell

Eltern positiv auf THC getestet, Staatsanwaltschaft untersucht möglichen Drogenkonsum

Janine Enderli Redaktorin News

Tragödie mit unfassbarem Ausgang in den USA: Der 18 Monate alte Vincent F.* fiel am Super-Bowl-Sonntag in den heimischen Pool und blieb fast fünf Minuten unter Wasser. Nun zeigen veröffentlichte Notrufe die blanke Verzweiflung der Familie, wie die «California Post» berichtet.

«Ich brauche, ich brauche einen Rettungswagen. Mein Neffe ist im Pool», flehte eine Stimme, während im Hintergrund Schreie zu hören waren.

Rechtsmediziner bemerkte Puls

Im Spital erklärten die Ärzte den Buben für tot. Ein Polizist berichtete später, er habe einen Puls bei dem Jungen bemerkt und die Ärzte darauf aufmerksam gemacht, doch diese hätten ihn ignoriert.

Während die Eltern mit dem vermeintlich unfassbaren Verlust fertigwerden mussten, stellte ein Mitarbeiter der Rechtsmedizin plötzlich einen schwachen Herzschlag fest.

Waren die Eltern bekifft?

Eine Freundin der Familie schreibt auf der Spendenplattform GoFundMe: Der Junge erlitt lediglich einen kleinen Bluterguss im Gehirn. Dank seines jungen Alters dürfte er diesen gut auskurieren. Bereits wenige Tage später atmete er selbständig. Experten vermuten, dass die tiefe Temperatur des Poolwassers (knapp 14 Grad) zu seiner Rettung beigetragen haben könnte.

Doch die Tragödie hat für die Eltern möglicherweise juristische Folgen. Die Polizei nahm bei dem Einsatz in Arizona offenbar starken Marihuana-Geruch wahr. Beide Elternteile wurden positiv auf THC getestet. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit den Fall.

* Name bekannt