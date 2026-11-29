Die vorgezogenen Parlamentswahlen in Spanien könnten die Konservativen wieder an die Macht bringen – diesmal in einer Koalition mit der extremen Rechten. Ein entscheidendes politisches Signal für Europa.

Darum gehts Bei Spaniens vorgezogener Parlamentswahl könnte die konservative Volkspartei mit Vox regieren

Die Regierung Sánchez hat 500'000 Migranten einen legalen Aufenthaltsstatus in Spanien gewährt

Steigende Immobilienpreise belasten die Kaufkraft, Sánchez will Mieten und Plattformen regulieren

Richard Werly Journaliste Blick

Der Tag vor der Wahl am Sonntag war aufschlussreich. Pedro Sánchez (54), der scheidende sozialistische Ministerpräsident Spaniens, entschied sich für eine Mountainbike-Tour und sandte damit ein weiteres Signal an die Jugend. Alberto Núñez Feijóo (65), der Vorsitzende des Partido Popular (konservative Volkspartei), besuchte die Enklave Ceuta auf der anderen Seite des Mittelmeers, wo Ende Juli Tausende junger marokkanischer Migranten gewaltsam eingedrungen waren.

Zwei gegensätzliche Spaniens stehen sich am Ende eines Wahlkampfs gegenüber, dessen Ausgang weitgehend vom Durchbruch einer dritten politischen Kraft abhängen wird: der rechtsextremen Partei Vox unter der Führung von Santiago Abascal (50).

Das Ende von Pedro Sánchez?

Der scheidende Ministerpräsident, der seit 2018 im Amt ist, ist der letzte linke Regierungschef eines grossen Landes der Europäischen Union. An der Spitze instabiler Regierungen, die dank der Mitwirkung der radikalen Linken und der Unterstützung katalanischer und baskischer Unabhängigkeitsparteien zustande kamen, gelang es ihm, sich zu behaupten. Sánchez etablierte sich als Europas führender Gegner von Donald Trump (80) und Benjamin Netanyahu (77).

Ein Überlebenskünstler. Ein Widerstandskämpfer. Kein Wunder, dass Sánchez sich dafür entschieden hat, mit dem Slogan «Die Kraft des Volkes» Wahlkampf zu führen. Doch der relative wirtschaftliche Wohlstand kann das Gefühl des sozialen Abstiegs bei einem Teil der Bevölkerung nicht verhindern. Auch die wiederholten Zugunglücke wiegen schwer. Sollte er das Amt verlassen, wird ein Kapitel abgeschlossen.

Donald Trump, der Spielverderber?

Die Partei Vox könnte bei der Wahl am Sonntag mehr als 60 Sitze gewinnen. Zum ersten Mal seit der Rückkehr zur Demokratie nach dem Ende des Franco-Regimes im Jahr 1977 könnte eine Rechtsaussen-Partei in Spanien mitregieren. Diesen potenziellen Sieg würde Vox zu einem grossen Teil der Maga-Bewegung von Trump zu verdanken haben.

Vox hat die Maga-Themen eins zu eins übernommen, angefangen bei der Verurteilung von Migranten. Ihr Schlagwort lautet «Remigration». Der Sturm auf Ceuta diente ihr als Sprungbrett. Das Problem: Trumps Lager erlitt bei den Zwischenwahlen am 3. November eine vernichtende Niederlage. Vox muss daher befürchten, dass ihr dasselbe Schicksal bevorsteht.

Die Unabhängigkeitsbewegungen im Niedergang?

Sind die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien oder im Baskenland vorbei? Vor neun Jahren, am 1. Oktober 2017, stimmten die Katalanen in einem verfassungswidrigen Referendum über die Unabhängigkeit ihrer Region ab. Nur etwa 43 Prozent der Wahlberechtigten nahmen daran teil. Die Unabhängigkeitsparteien spalteten sich anschliessend. Tatsächlich ist die Unabhängigkeitsbewegung ins Stocken geraten. Vox plädiert für eine Rezentralisierung. Der Partido Popular versucht, die rechtsgerichteten Unabhängigkeitsbefürworter für sich zu gewinnen. Spanien scheint nicht mehr auf dem Weg zum Zerfall zu sein.

Ceuta, der Albtraum?

Was Ende Juli 2026 in der Enklave Ceuta geschah, ist ein Albtraum für Spanien, das gerade 500'000 Migranten einen legalen Aufenthaltsstatus gewährt hat. Die Regierung unter Sánchez setzt darauf, dass die spanische Wirtschaft diese Arbeitskräfte braucht. In der Praxis bestätigt sich dies auch.

Die grosse Mehrheit der Migranten mit legalem Aufenthaltsstatus stammt aus Lateinamerika. Der Ansturm auf Ceuta weckt das Schreckgespenst einer massiven Einwanderung aus Nordafrika, die durch die regelmässigen Ankünfte von Booten auf den Balearen oder den Kanarischen Inseln verdeutlicht wird. Das Problem: Spanien wird innerhalb der EU vorgeworfen, eine eigene Migrationspolitik zu betreiben und den Schengen-Raum zu «untergraben». Das Thema wird für die neue Regierung oberste Priorität haben.

Der Wohnungsmarkt – ein wirtschaftliches Problem?

Das spanische Wirtschaftswachstum von etwa 2,5 Prozent im Jahr 2026 ist nur eine Fassade. Die Immobilienpreise in den Grossstädten schiessen in die Höhe, insbesondere unter dem Druck von Plattformen für die Vermietung an Touristen wie Airbnb. Dieses Thema steht im Mittelpunkt der Forderungen nach mehr Kaufkraft. Der Sozialist Sánchez hat versprochen, die Mieten und die Plattformen zu regulieren. Die Rechte verspricht den Bau von Sozialwohnungen. In jedem Fall scheint das oft gepriesene spanische Modell in Schwierigkeiten zu stecken.