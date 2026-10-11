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Papst muss operiert werden
«Die Ärzte halten den Eingriff für angebracht»

Papst Leo XIV. muss sich einer Operation unterziehen – das gab er am Sonntag während eines Gebets bekannt. Der Grund ist ein Knoten in der Lunge.
Publiziert: vor 46 Minuten
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