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Papst lässt sich wegen Knoten in der Lunge operieren
Papst muss operiert werden
«Die Ärzte halten den Eingriff für angebracht»
Papst Leo XIV. muss sich einer Operation unterziehen – das gab er am Sonntag während eines Gebets bekannt. Der Grund ist ein Knoten in der Lunge.
Publiziert: vor 46 Minuten
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