Ameisenhügel zerstören den Rasen und gefährden Pflanzen. Doch aggressive Gifte sind meist keine Lösung. Mit einfachen Hausmitteln kann die Plage gestoppt werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ameisenhügel zerstören Rasen, trocknen ihn aus und verursachen Schäden

Natürliche Lösungen: Kieselerde, Seifenwasser, Essig, Nahrungsquellen entfernen

Kieselerde wirkt mechanisch, verliert bei Nässe jedoch Wirksamkeit

Blick Newsdesk

Kleine Erdhügel auf dem Rasen sind nicht nur ein ästhetisches Problem. Sie sind in Wirklichkeit Zugänge zu riesigen unterirdischen Ameisenkolonien, die im Garten unter Umständen erheblichen Schaden anrichten können.

Wie kann man also diese lästigen Insekten loswerden, ohne aggressive Gifte einzusetzen, die den Boden verunreinigen und die Haustiere gefährden können? Hier ein paar Beispiele:

Kieselerde streuen

Kieselerde ist ein natürliches Pulver, das aus den versteinerten Überresten mikroskopisch kleiner Algen hergestellt wird. Gegen Insekten ist es eine tödliche Waffe, für Menschen und Haustiere hingegen völlig harmlos.

Das Pulver wirkt mechanisch: Es zerstört die wachsartige Schutzschicht der Ameisen, wodurch sie austrocknen. Streu einfach eine dünne Schicht direkt auf die Laufwege und um das Nest herum.

Seifenwasser

Eine einfache Mischung aus Wasser und Seife oder Spülmittel kann eine hervorragende Sofortmassnahme sein. Das Seifenwasser verstopft die Atmungsorgane der Ameisen und tötet sie sofort an der Oberfläche ab.

Diese Methode hat jedoch ihre Grenzen. Sie bekämpft zwar erfolgreich die Ameisenaktivität an der Oberfläche des Hügels, doch Seifenwasser dringt in der Regel nicht tief genug in die unterirdischen Gänge ein, um die Mutterkolonie zu erreichen und deren Kern zu zerstören.

Verdünnter Essig

Weisser Essig ist ein altbewährter Trick, um Ameisen zu verwirren und ihren Einfall zu stoppen.

Ameisen orientieren sich an unsichtbaren Duftspuren ihrer Kundschafter. Der starke Essiggeruch zerstört diese Spuren komplett. Das verwirrt die Insekten und bremst sie drastisch aus.

Dafür einfach zu gleichen Teilen weissen Essig und Wasser in einer Sprühflasche vermischen und die Eingänge zu den Ameisenhaufen besprühen. Dieser Vorgang muss regelmässig wiederholt werden, da die Ameisen versuchen werden, ihre Spuren wiederherzustellen.

Nahrungsquellen entfernen

Der beste und sicherste Weg, die Ameisen dazu zu bringen, ihre Lager abzubrechen und den Garten zu verlassen, besteht darin, ihnen ihr Buffet wegzunehmen. Futterreste von Haustieren im Garten, aus Vogelhäuschen verschüttetes Futter, verrottendes Fallobst oder offene Mülltonnen sind allesamt ein Magnet für Ameisen.

Sobald die Ameisen merken, dass es im Garten keine leichten Mahlzeiten mehr für ihre Königin gibt, werden sie die Kolonie einfach aufgeben, da sie nichts mehr zu verteidigen haben.

Feuchtigkeitsquellen austrocknen

Ameisen können ohne Wasser und Feuchtigkeit nicht überleben und suchen sich deshalb stets Orte aus, die ihnen eine ständige Flüssigkeitsquelle bieten.

Tropfende Wasserhähne im Garten sollten deshalb schnell repariert und der Gartenschlauch auf Undichtigkeiten überprüft werden. Feuchter Mulch und verrottende Brennholzstapel sollten auch nicht direkt auf dem Boden liegen, da diese ideale, dunkle und feuchte Unterschlupfmöglichkeiten bieten, die Ameisen lieben.

Dieser Artikel ist zuerst auf blic.rs erschienen. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zu Ringier.