Trump schickt Witkoff mit Ukraine-Friedensplan zu Putin

US-Präsident Trump weist seinen Sonderbeauftragten Steve Witkoff an, sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen, um eine Einigung zur Beendigung des Ukraine-Krieges zu erzielen.

1/2 US-Präsident Donald Trump hat sich nach den Ukraine-Verhandlungen in Genf auf Truth Social geäussert. Foto: imago/UPI Photo

Im Ringen um einen Friedensplan für ein Ende des Ukraine-Kriegs haben Vertreter der USA und der Ukraine bei Gesprächen in Genf gemeinsam einen überarbeiteten Entwurf erstellt. Nun soll der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff damit beim russischen Präsidenten Wladimir Putin vorstellig werden.

Wie US-Präsident Donald Trump auf seinem Portal Truth Social schreibt, soll Witkoff demnächst damit nach Moskau reisen. Der urprüngliche 28-Punkte-Plan wurde gemäss Trump verfeinert mit zusätzlichen «Inputs beider Seiten». Es gebe «nur noch wenige strittige Punkte».

