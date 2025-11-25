DE
«Nur wenige strittige Punkte»
Trump schickt Witkoff mit Ukraine-Friedensplan zu Putin

US-Präsident Trump weist seinen Sonderbeauftragten Steve Witkoff an, sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen, um eine Einigung zur Beendigung des Ukraine-Krieges zu erzielen.
Publiziert: vor 9 Minuten
Aktualisiert: vor 3 Minuten
US-Präsident Donald Trump hat sich nach den Ukraine-Verhandlungen in Genf auf Truth Social geäussert.
Foto: imago/UPI Photo

Im Ringen um einen Friedensplan für ein Ende des Ukraine-Kriegs haben Vertreter der USA und der Ukraine bei Gesprächen in Genf gemeinsam einen überarbeiteten Entwurf erstellt. Nun soll der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff damit beim russischen Präsidenten Wladimir Putin vorstellig werden. 

Wie US-Präsident Donald Trump auf seinem Portal Truth Social schreibt, soll Witkoff demnächst damit nach Moskau reisen. Der urprüngliche 28-Punkte-Plan wurde gemäss Trump verfeinert mit zusätzlichen «Inputs beider Seiten». Es gebe «nur noch wenige strittige Punkte». 

+++ Update folgt +++

