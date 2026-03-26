Trumps Krieg kommt bei den Wählern schlecht an

Von Gabriel Knupfer, Redaktor Nachtdienst

US-Präsident Donald Trump hoffte bei seinem Angriff auf den Iran, dass sich die Amerikanerinnen und Amerikaner hinter ihn scharen. So geschah es in der Vergangenheit immer wieder, wenn die USA in einen Krieg eintraten. Zum Beispiel nach dem Angriff auf Pearl Harbor oder den Terroranschlägen vom 11. September.

Doch mit dem Iran-Krieg kann Trump ausserhalb der Maga-Stammwählerschaft kaum punkten. Das zeigen neue Umfragen, die am Mittwoch veröffentlicht wurden.

Wie der Sender CNN berichtet, sind 59 Prozent der Amerikaner in einer Umfrage des Pew Research Center der Meinung, dass die USA mit dem Einsatz militärischer Gewalt im Iran die falsche Entscheidung getroffen haben. Nur 38 Prozent glauben das Gegenteil.

Was Trump ebenfalls zu denken geben sollte: Nur ein Viertel der Amerikaner gibt an, dass die Militäraktion gegen den Iran extrem oder sehr gut verläuft. Immerhin 28 Prozent sagen, dass sie einigermassen gut verläuft. Und 45 Prozent sind der Meinung, dass sie nicht allzu gut oder gar nicht gut verläuft. Zu dieser Einschätzung dürfte der Ölpreisschock beitragen, der sich in der Form höherer Benzinpreise in den Portemonnaies der Wählerschaft bemerkbar macht.

Eine andere Umfrage der Quinnipiac University zeigt, wie polarisiert die US-Bevölkerung ist: 92 Prozent der demokratischen Wähler und 64 Prozent der unabhängigen Wähler lehnen die Militäraktion demnach ab, während 86 Prozent der republikanischen Wähler sie befürworten.

Aktuell spricht das Weisse Haus von produktiven Gesprächen um einen möglichen Frieden – was der Iran aber dementiert. Gleichzeitig droht Trump aber damit, die «Hölle losbrechen zu lassen», falls der Iran kein Abkommen akzeptiert, wie wir in einem vorherigen Beitrag um 20:45 berichteten.